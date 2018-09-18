На территории Ветковского района проводится профилактическая акция «В центре внимания – дети!»





Республиканская акция с таким названием продолжает уверенно шагать по территории Ветковского района. И если первая очередь мероприятий охватила в большей степени взрослую аудиторию, то сегодня спасатели вплотную работают со школьниками. Уроки безопасности, включающие в себя тематические игры, викторины, конкурсы, прошли во всех учреждениях образования. Практическая часть уроков подразумевала собой отработку плана эвакуации из школы. Учащиеся дважды в год отрабатывают план действий при экстренной эвакуации, безошибочно выполняют все манипуляции, чего не скажешь о техническом персонале. Взрослые, как ни странно, намного чаще поддаются панике. Немаловажную роль в высокой подготовке детей играет и тот факт, что работники Ветковского районного подразделения МЧС очень плотно работают со школой. Систематические встречи с ребятами делают знания последних в вопросах пожарной безопасности фундаментальными, а навыки отрабатываются до автоматизма.