Более 25 новых кормоуборочных комбайнов в ближайшие дни отправятся в хозяйства Гомельской области





Более 25 новых кормоуборочных комбайнов отправятся в хозяйства Гомельской области в ближайшие дни и в течение недели приступят к уборке кукурузы. Средства на обновление парка мехдворов предприятий АПК региона выделены из областного бюджета. Всего приобретено в лизинг 26 комбайнов производства холдинга «Гомсельмаш». Первая партия из 9 кормоуборочных комбайнов «Палессе» утром 15 сентября отправилась в хозяйства Брагинского, Буда-Кошелёвского, Добрушского, Жлобинского, Мозырского и Ветковского районов. Высокопроизводительные машины будут подспорьем в тех хозяйствах, где значительно превышен средний показатель нагрузки на кормоуборочную технику (более 360 га на один комбайн). На Ветковщине счастливым обладателем нового корабля полей стало ОАО «Хальч». В воскресенье подаренная ветковским аграриям машина уже работала в поле у Новосёлок. Управляет комбайном опытный механизатор Владимир Васильевич Батраков (на фото).