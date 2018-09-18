22 сентября в Республике Беларусь пройдёт международная акция «День без автомобиля»





В субботу, 22 сентября, ежегодно в Республике Беларусь, как и по всей Европе, проводится акция «День без автомобиля». Она призвана привлечь внимание общественности к проблемам роста выбросов в окружающую среду от автомобильного транспорта и уменьшить его негативное влияние на здоровье населения. Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во Франции, поначалу в акции участвовало около двух десятков городов, но к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, мы хотя бы раз в год напоминаем общественности о проблемах, которые несёт в себе автотранспорт. А их великое множество...

Средний пробег автомобиля за год составляет пятнадцать тысяч километров. За это время он потребляет около двух тонн топлива и при этом поглощает тридцать тонн кислорода! А две тонны топлива в результате дают нам порядка 700 килограммов угарного газа, 430 килограммов окислов азота и 230 килограммов всевозможных углеводородов.

Известны рекомендации для автовладельцев, которые ездят на работу каждый день и действительно беспокоятся о вредных выбросах своего автомобиля:

— водите медленней: передвигаясь со скоростью 70-80 км в час, вы теряете всего 11 мин. на 100 км, но при этом сберегаете 15-20% бензина;

— старайтесь меньше применять педаль тормоза, больше двигаться накатом, более плавно задерживать и разгоняться;

— не возите излишний груз и снимайте верхний багажник: это позволяет сберечь 6-8% топлива;

— не забывайте инспектировать давление в шинах: даже в городе шины с уровнем давления на 25% ниже общепринятых мерок наращивают сопротивляемость автомобиля при старте на 10%;

— выключайте двигатель при остановках и в длительных пробках.

Мы прекрасно понимаем, что проведение однодневной акции не сможет устранить все проблемы негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и человека, однако «День без автомобиля» — это хороший повод обратить внимание сограждан на большую экологическую проблему наших городов: качество атмосферного воздуха, которым мы дышим.

Призываем жителей Ветковщины поддержать акцию и отказаться от автомобиля хотя бы на один день.

Сергей НАДТОЧЕЕВ, начальник районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.