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Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО «Ангел»

19.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Грибной сезон в самом разгаре. О том, что взять с собой на «тихую охоту» и как не заблудиться в лесу, рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО «Ангел»

К походу в лес нужно правильно подготовиться

Сборы в лес следует начинать с телефона. Он должен быть исправным и полностью заряженным. Потерявшийся без мобильного не может обратиться за помощью, чтобы его вовремя начали искать. Без гаджета не будет и обратной связи со спасателями во время поисковой операции.

Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО «Ангел»

«Одно из основных правил — взять с собой небольшой запас еды и воды. Сюда же относятся и лекарственные препараты, в случае необходимости их регулярного приема. При наличии небольшого запаса у заблудившегося будет время прожить в лесу дольше. Люди умирают, и мы находим их уже неживыми, из-за того, что при них не было лекарств, они не взяли с собой воду, были обессилены», — сказал Сергей Ковган.

Важный момент — одежда для леса. Она должна быть яркая. «Все стремятся надеть в лес темную одежду. Это, конечно, удобно, но так человека тяжело увидеть. Проще и быстрее искать дедушку в красной куртке или ребенка в желтых штанишках, чем в камуфляже», — отметил руководитель ПСО. Он обратил внимание на то, что самый опасный период в лесу как раз осенний, когда днем тепло, а ночью температура значительно падает. «Люди идут за грибами, одеваясь по погоде днем. Никто не предполагает, что, заблудившись, придется остаться здесь на ночь. В таких случаях соответствующей одежды не оказывается, и люди замерзают», — добавил он.

Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО «Ангел»

Среди вещей первой необходимости можно также назвать компас, но это только для тех, кто умеет им пользоваться, навигатор и свисток. Свисток пригодится, когда в результате криков о помощи сядет голос.

«Что еще можно порекомендовать взять с собой? Средство от комаров, клещей и прочих насекомых. На самом деле перечень необходимых вещей очень большой. Я пытаюсь минимизировать этот список и сделать акцент на самом важном. По хорошему в рюкзаке туриста или грибника должны находиться еще и спички, репиленты, дождевик. Это вещи второго круга необходимости», — рассказал Сергей Ковган.

Когда все к походу в лес готово, последнее обязательное мероприятие — это предупредить родственников или друзей. Грибник должен сообщить направление, примерное место своей «охоты» и время возвращения. В случае чего, эта информация поможет начать поиски, не теряя времени, сразу в нужном месте.

Не паниковать, беречь силы и помнить: вас обязательно будут искать

«Когда вы поняли, что заблудились, вам следует прибегнуть к «правилу 10 минут». Если вы в течение этого времени ходите влево, вправо, и не можете найти какую-нибудь тропинку, реку или другой линейный ориентир, если вы не докричались до кого-нибудь, лучше всего оставаться на месте», — подчеркнул руководитель поисково-спасательного отряда.

Если у вас при себе есть мобильный телефон, сразу позвоните в службу спасения и попросите о помощи, при этом важно помнить об экономии заряда устройства. Там вам подскажут дальнейшие действия. Если средства связи нет, лучше оставаться на месте и готовиться к ночлегу в лесу. Вам придется ждать, когда поднимут тревогу родственники, увидев, что вы не вернулись.

«При наступлении сумерек нужно прекратить движение. В темноте не видно веток, ям, поваленных деревьев. При передвижении в таких условиях можно серьезно травмироваться. Это значительно усложнит спасательную операцию. Главное в такой ситуации, не паниковать — беречь силы — и помнить: вас обязательно будут искать», — поясняет Сергей Ковган.

Если вы заблудились и вдруг слышите звук сирены, это значит, что к месту вашей пропажи приехали спасатели. Они включают спецсигнал, чтобы заблудившийся смог сориентироваться и попытаться выйти из леса. Самое правильное — это двигаться на звук работающей сирены.

Что нужно знать, если отправляешься в лес с ребенком

Пойти в лес и не заблудиться: правила безопасности для грибников от ПСО «Ангел»

То, что детей нельзя отпускать в лес одних, это даже не обсуждается. Если вы взяли с собой ребенка, правило номер одни — не отходить от него, не упускать из поля зрения ни на секунду, особенно если он маленький.

«Есть совсем глупые случаи, когда, отойдя от машины, родители вспоминают, что оставили там что-то и посылают ребенка одного пройти метров 70 за забытой вещью. На этом небольшом отрезке он и теряется. Родителям следует научить детей, если они в лесу потерялись, это повод сразу же начать кричать. Мы видели ребят, которые вели себя очень нестандартно. Например, девочка, которую из болота в прошлом году мы достали. Она по грудь была в трясине, еще час-полтора и, я думаю, она бы погибла. Выбраться самостоятельно на момент, когда пришли спасатели, она не смогла бы. Ее вытягивали два наших крепких поисковика, тоже по грудь ныряли в болото. Она ж туда забрела. Нашли ее там, где даже не думали. Поэтому мы и даем советы оставаться на месте, особенно это важно для ребенка» — подчеркнул руководитель отряда.

Короткий номер поисково-спасательного отряда «Ангел» — 7733 (для всех абонентов сотовой связи).

Материал подготовлен в рамках совместного информационного проекта ПСО «Ангел», МТС и БелТА по обучению людей правилам поведения в опасных и нестандартных ситуациях.-0-

 
 
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Грибной сезон в самом разгаре. О том, что взять с собой на "тихую охоту" и как не заблудиться в лесу, рассказал руководитель поисково-спасательного...
 
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