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Фестиваль искусств «Поем о море»

19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поем о море».

Цель фестиваля — способствование развитию позитивных настроений и чувств патриотизма в обществе через культивирование духа морской романтики.

Первый этап Фестиваля  проводится на областном уровне и завершается до 30.11.2018 г. 

Второй этап состоится 23.03.2019 г. в форме гала-концерта с экспонированием работ изобразительного искусства в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии — г. Пинске.

 

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого фестиваля искусств

«Поём о море»

 

  1. Организаторы фестиваля
  • Белорусская государственная филармония;
  • Общественное объединение «Белорусский союз военных моряков»;

 

  1. Цели и задачи фестиваля
    • Цель фестиваля – способствование развитию позитивных настроений и

чувства патриотизма в обществе через культивирование духа морской

романтики.

  • Цель фестиваля достигается путем популяризации морской тематики в областях искусств, охватываемых фестивалем и создании условий для возможного дальнейшего развития исполнителей и коллективов, принимающих участие в фестивале.
  • Задачи:
  • Популяризация песен морской тематики;
  • Поиск и выявление талантливых исполнителей и коллективов;
  • Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности и любви к Родине;
  • Формирование эстетического и нравственного сознания.

 

  1. Место и сроки проведения фестиваля

3.1.   Отбор участников фестиваля проводится областными и Минской городской организациями ОО «БСВМ» и завершается 30 ноября 2018 года.

3.2    Гала-концерт фестиваля пройдет в г. Пинске 29 марта 2019 г..

  1. Условия проведения фестиваля

4.1.  В конкурсе могут принимать участие все кандидаты, представленные областными и Минской городской организацией ОО «БСВМ», без возрастных ограничений.

4.2. фестиваль проходит в форме самостоятельных выступлений по

следующим направлениям:

– вокал (соло, дуэты, вокальные ансамбли);

– хореографическое искусство;

– инструментальный жанр;

– художественное чтение;

– изобразительное искусство (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

4.3.  Прием заявок на участие в фестивале завершается 30.11.2018 г.

4.4. По итогам первого этапа областные организации ОО «БСВМ»   

формируют состав делегации и направляют официальную заявку (прил. 2) по адресу: 220072, г.Минск, ул. Академическая, д. 15/2, ХОЛОДИЛИНУ Валерию Ивановичу или по электронному адресу: BSWM@tut.by.

 Контактный телефон (факс): 8-017 2949140 ХОЛОДИЛИН Валерий Иванович

+375 29 7076594 КАЧУРА Владимир Николаевич

  1. Порядок проведение фестиваля

5.1.  Номера (вокальные, хореографические, инструментальные и т.д.) и

произведения изобразительного искусства (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) должны быть связаны с морской тематикой, морской службой, жизнью моряков.

5.2. Желающие принять участие в конкурсе  подают заявки и видеозапись

номера (в любом видео формате на компакт-диске,  флешкарте или через файлообменный сервер, с указанием ссылки на него на электронную почту BSWM@tut.by) до 01.10.2018 г. в областные организации и Минскую городскую организацию ОО «БСВМ»  согласно утвержденной форме (прил.1). По итогам первого этапа,  представители областных и Минской городской организаций «БСВМ» направляют в адрес организаторов официальную заявку с составом делегации  для участия во втором этапе фестиваля «Поём о море» до 1.12.2018 г. (прил. 2), а также прилагают технический райдер выступления  или экспонирования произведения (количество микрофонов, необходимые инструменты, особое оборудование, подставки для произведения ДПИ и т.д.). Технический райдер оформляется в свободной форме. (Внимание! Технический райдер будет обсужден дополнительно с каждым участником фестиваля. Райдер участников может быть выполнен, при наличии необходимого оборудования у принимающей стороны).

5.3. Второй этап проходит в форме гала-концерта с экспонированием работ 

изобразительного искусства в г. Пинске 29 марта 2019 г. Пинск обозначен центром фестиваля, так  как в 2019 году является Культурной столицей Беларуси и центром празднования 100-летия Днепровской флотилии

 

  1. Награждение участников фестиваля
    • Участники второго этапа награждаются дипломами участника фестиваля;

 

  • Организатор фестиваля может учредить специальные награды и номинации.
  • Вручение наград проходит во время гала-концерта.

 

  1. Финансирование фестиваля
    • Общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» финансирует расходы по приобретение призов, изготовление печатной продукции;
    • Финансовые расходы по оплате транспортных услуг, командированию участников и руководителей берет на себя направляющая организация.

Заявка участника 1 этапа

открытого фестиваля искусств

«Поём о море»

 

ФИО участника

(или название коллектива)

  

 

 
ФИО руководителя (при наличии)  

 

 
Направление (вокал, хореографическое искусство, инструментальны жанр, ИЗО.)  
Место жительства  

 

 
Контактный номер телефона (гор./моб.)  

 

 
Возраст  

 

 
Название композиции (работы)

 

  

 

 
Автор слов, автор музыки (для вокального направления)  

 

 
Продолжительность  (для вокального, хореографического и инструментального направлений)  

 

 
Вид ИЗО (фото, живопись, ДПИ)  

 

 
Видео (ссылка,  кому выслано или передано)  

Заявка

__________________ областного (районного, городского) отделения

ОО «Белорусский союз военных моряков»

для участия во 2-ом этапе открытого фестиваля искусств «Поём о море»

 

Направление  «Вокал»

№ п/п ФИО

(название коллектива)

 Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Автор слов, автор музыки Продолжи-тельность
               

 

 

Направление  «Хореографическое искусство»

№ п/п ФИО

(название коллектива)

 Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Продолжи-тельность
             

 

Направление  «Инструментальный жанр»

№ п/п ФИО

(название коллектива)

 Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Автор музыки Продолжи-тельность
               

Направление  «Художественное чтение»

№ п/п ФИО

 

 Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название  произведения Автор  слов Продолжи-тельность
               

 

 Направление  «Изобразительное искусство»

№ п/п ФИО

 

 Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название  произведения Вид ИЗО

(фото, живопись, ДПИ)
             

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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