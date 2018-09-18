Фестиваль искусств «Поем о море»

Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поем о море».

Цель фестиваля — способствование развитию позитивных настроений и чувств патриотизма в обществе через культивирование духа морской романтики.

Первый этап Фестиваля проводится на областном уровне и завершается до 30.11.2018 г.

Второй этап состоится 23.03.2019 г. в форме гала-концерта с экспонированием работ изобразительного искусства в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии — г. Пинске.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого фестиваля искусств

«Поём о море»

Организаторы фестиваля

Белорусская государственная филармония;

Общественное объединение «Белорусский союз военных моряков»;

Цели и задачи фестиваля Цель фестиваля – способствование развитию позитивных настроений и

чувства патриотизма в обществе через культивирование духа морской

романтики.

Цель фестиваля достигается путем популяризации морской тематики в областях искусств, охватываемых фестивалем и создании условий для возможного дальнейшего развития исполнителей и коллективов, принимающих участие в фестивале.

Задачи:

Популяризация песен морской тематики;

Поиск и выявление талантливых исполнителей и коллективов;

Воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гражданственности и любви к Родине;

Формирование эстетического и нравственного сознания.

Место и сроки проведения фестиваля

3.1. Отбор участников фестиваля проводится областными и Минской городской организациями ОО «БСВМ» и завершается 30 ноября 2018 года.

3.2 Гала-концерт фестиваля пройдет в г. Пинске 29 марта 2019 г..

Условия проведения фестиваля

4.1. В конкурсе могут принимать участие все кандидаты, представленные областными и Минской городской организацией ОО «БСВМ», без возрастных ограничений.

4.2. фестиваль проходит в форме самостоятельных выступлений по

следующим направлениям:

– вокал (соло, дуэты, вокальные ансамбли);

– хореографическое искусство;

– инструментальный жанр;

– художественное чтение;

– изобразительное искусство (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство).

4.3. Прием заявок на участие в фестивале завершается 30.11.2018 г.

4.4. По итогам первого этапа областные организации ОО «БСВМ»

формируют состав делегации и направляют официальную заявку (прил. 2) по адресу: 220072, г.Минск, ул. Академическая, д. 15/2, ХОЛОДИЛИНУ Валерию Ивановичу или по электронному адресу: BSWM@tut.by .

Контактный телефон (факс): 8-017 2949140 ХОЛОДИЛИН Валерий Иванович

+375 29 7076594 КАЧУРА Владимир Николаевич

Порядок проведение фестиваля

5.1. Номера (вокальные, хореографические, инструментальные и т.д.) и

произведения изобразительного искусства (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) должны быть связаны с морской тематикой, морской службой, жизнью моряков.

5.2. Желающие принять участие в конкурсе подают заявки и видеозапись

номера (в любом видео формате на компакт-диске, флешкарте или через файлообменный сервер, с указанием ссылки на него на электронную почту BSWM@tut.by ) до 01.10.2018 г. в областные организации и Минскую городскую организацию ОО «БСВМ» согласно утвержденной форме (прил.1). По итогам первого этапа, представители областных и Минской городской организаций «БСВМ» направляют в адрес организаторов официальную заявку с составом делегации для участия во втором этапе фестиваля «Поём о море» до 1.12.2018 г. (прил. 2), а также прилагают технический райдер выступления или экспонирования произведения (количество микрофонов, необходимые инструменты, особое оборудование, подставки для произведения ДПИ и т.д.). Технический райдер оформляется в свободной форме. (Внимание! Технический райдер будет обсужден дополнительно с каждым участником фестиваля. Райдер участников может быть выполнен, при наличии необходимого оборудования у принимающей стороны).

5.3. Второй этап проходит в форме гала-концерта с экспонированием работ

изобразительного искусства в г. Пинске 29 марта 2019 г. Пинск обозначен центром фестиваля, так как в 2019 году является Культурной столицей Беларуси и центром празднования 100-летия Днепровской флотилии

Награждение участников фестиваля Участники второго этапа награждаются дипломами участника фестиваля;

Организатор фестиваля может учредить специальные награды и номинации.

Вручение наград проходит во время гала-концерта.

Финансирование фестиваля Общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» финансирует расходы по приобретение призов, изготовление печатной продукции;

Финансовые расходы по оплате транспортных услуг, командированию участников и руководителей берет на себя направляющая организация.

Заявка участника 1 этапа

открытого фестиваля искусств

«Поём о море»

ФИО участника (или название коллектива) ФИО руководителя (при наличии) Направление (вокал, хореографическое искусство, инструментальны жанр, ИЗО.) Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб.) Возраст Название композиции (работы) Автор слов, автор музыки (для вокального направления) Продолжительность (для вокального, хореографического и инструментального направлений) Вид ИЗО (фото, живопись, ДПИ) Видео (ссылка, кому выслано или передано)

Заявка

__________________ областного (районного, городского) отделения

ОО «Белорусский союз военных моряков»

для участия во 2-ом этапе открытого фестиваля искусств «Поём о море»

Направление «Вокал»

№ п/п ФИО (название коллектива) Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Автор слов, автор музыки Продолжи-тельность

Направление «Хореографическое искусство»

№ п/п ФИО (название коллектива) Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Продолжи-тельность

Направление «Инструментальный жанр»

№ п/п ФИО (название коллектива) Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название композиции Автор музыки Продолжи-тельность

Направление «Художественное чтение»

№ п/п ФИО Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название произведения Автор слов Продолжи-тельность

Направление «Изобразительное искусство»

№ п/п ФИО Место жительства Контактный номер телефона (гор./моб) Возраст Название произведения Вид ИЗО (фото, живопись, ДПИ)