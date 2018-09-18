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Фестиваль искусств «Поем о море»
19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили организаторами проведения открытого фестиваля искусств «Поем о море».
Цель фестиваля — способствование развитию позитивных настроений и чувств патриотизма в обществе через культивирование духа морской романтики.
Первый этап Фестиваля проводится на областном уровне и завершается до 30.11.2018 г.
Второй этап состоится 23.03.2019 г. в форме гала-концерта с экспонированием работ изобразительного искусства в «Культурной столице Беларуси-2019», центре празднования 100-летия Днепровской флотилии — г. Пинске.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого фестиваля искусств
«Поём о море»
чувства патриотизма в обществе через культивирование духа морской
романтики.
3.1. Отбор участников фестиваля проводится областными и Минской городской организациями ОО «БСВМ» и завершается 30 ноября 2018 года.
3.2 Гала-концерт фестиваля пройдет в г. Пинске 29 марта 2019 г..
4.1. В конкурсе могут принимать участие все кандидаты, представленные областными и Минской городской организацией ОО «БСВМ», без возрастных ограничений.
4.2. фестиваль проходит в форме самостоятельных выступлений по
следующим направлениям:
– вокал (соло, дуэты, вокальные ансамбли);
– хореографическое искусство;
– инструментальный жанр;
– художественное чтение;
– изобразительное искусство (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство).
4.3. Прием заявок на участие в фестивале завершается 30.11.2018 г.
4.4. По итогам первого этапа областные организации ОО «БСВМ»
формируют состав делегации и направляют официальную заявку (прил. 2) по адресу: 220072, г.Минск, ул. Академическая, д. 15/2, ХОЛОДИЛИНУ Валерию Ивановичу или по электронному адресу:
Контактный телефон (факс): 8-017 2949140 ХОЛОДИЛИН Валерий Иванович
+375 29 7076594 КАЧУРА Владимир Николаевич
5.1. Номера (вокальные, хореографические, инструментальные и т.д.) и
произведения изобразительного искусства (фото, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) должны быть связаны с морской тематикой, морской службой, жизнью моряков.
5.2. Желающие принять участие в конкурсе подают заявки и видеозапись
номера (в любом видео формате на компакт-диске, флешкарте или через файлообменный сервер, с указанием ссылки на него на электронную почту
5.3. Второй этап проходит в форме гала-концерта с экспонированием работ
изобразительного искусства в г. Пинске 29 марта 2019 г. Пинск обозначен центром фестиваля, так как в 2019 году является Культурной столицей Беларуси и центром празднования 100-летия Днепровской флотилии
Заявка участника 1 этапа
открытого фестиваля искусств
«Поём о море»
Заявка
__________________ областного (районного, городского) отделения
ОО «Белорусский союз военных моряков»
для участия во 2-ом этапе открытого фестиваля искусств «Поём о море»
Направление «Вокал»
Направление «Хореографическое искусство»
Направление «Инструментальный жанр»
Направление «Художественное чтение»
Направление «Изобразительное искусство»
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Учреждение «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония» и общественное объединение «Белорусский союз военных моряков» выступили...
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