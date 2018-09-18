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«Горячая телефонная линия» по вопросам вакцинации
19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В учреждении здравоохранения «Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» с 19.09.2018 года работает «горячая телефонная линия» по вопросам вакцинации детского и взрослого населения, в том числе против гриппа. Телефон «горячей линии» 5-15-37.
Главный врач Р.В. Прудникова.
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В учреждении здравоохранения «Горецкий районный центр гигиены и эпидемиологии» с 19.09.2018 года работает «горячая телефонная линия» по вопросам вакцинации...
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