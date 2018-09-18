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График проведения осенних (сельскохозяйственных) ярмарок в Горках
19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
*информация носит предварительный характер за более подробной информацией необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту проведения мероприятия.
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