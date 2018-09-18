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График проведения осенних (сельскохозяйственных) ярмарок в Горках

19.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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ГОРЕЦКИЙ РАЙОН
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18.11.2018

25.11.2018

 г. Горки, ул. Куйбышева, д. 3 (универсальный рынок «Центральный» ООО «Гранд-Индустрия»

 

 

 

 
29.09.2018* аг. Маслаки

*информация носит предварительный характер за более подробной информацией необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту проведения мероприятия.

 
 
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