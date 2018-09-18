Осиповичская госавтоинспекция напоминает: 22 сентября — Всемирный день без автомобиля

В этот день автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия.

Ежегодно во многих странах мира этот день проводится под девизом «Город как пространство для людей, пространство для жизни». По статистике, каждую минуту с конвейера сходит одна новая машина.

Каждый день автомобили сбивают насмерть более 3 тысяч человек. Кроме того, более 90% загрязнения атмосферы приходится на долю автотранспорта. Тем не менее, темпы производства продолжают расти: автомобиль находится на третьем месте среди самых рекламируемых товаров после алкоголя и табака.

Традиция проводить День без автомобилей родилась в 1998 году во Франции. Тогда этот день отметили всего около двух десятков городов. Зато уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира.





На родине акции, во Франции, 22 сентября для автомобильного транспорта традиционно перекрываются дороги центральной части Парижа. На улицах можно увидеть лишь такси и электромобили. Для тех, кто боится опоздать на работу, предлагаются велосипеды, которые можно получить бесплатно под залог удостоверения личности.

В ряде городов, причем как в наиболее экологически продвинутых городах Севера (Амстердаме, Копенгагене, Стокгольме, Осло, Хельсинки, Торонто и других), так и в новых «зеленых столицах» Юга: Боготе (Колумбия), Куритибе (Бразилия), проводятся меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды по городу наряду с развитием комфортного и удобного общественного транспорта, пешеходных зон, велосипедной инфраструктуры.

Многие мегаполисы мира даже проводят своеобразные велодемонстрации. Первая такая велодемонстрация была организована в 1992 году велосипедистами Сан-Франциско. Тогда в ней участвовало лишь 48 человек. Но количество участников и мест проведения пробегов быстро росло. Сейчас количество городов — участников уже достигло 230, и в некоторых, например, в Будапеште, число демонстрантов доходит до 30 тысяч человек. Лозунг всех пробегов един: «Мы не мешаем движению; мы сами – движение».

В то время как одни страны работают над сокращением автомобильного потока, другие, такие, например, как Япония, стремятся сократить вред, который наносит автомобиль окружающей среде.

Новые технологии и организационные меры могут частично исправить ситуацию, однако каждый водитель должен вносить свой вклад в общее дело. Например, элементарная регулировка двигателя машины может сократить вредные выбросы на 10%. Водителям также рекомендуется:

— глушить мотор при остановках;

— продумать, как можно избежать длительного прогрева двигателя в холодное время года;

— уважать права пешеходов, тормозить перед «зеброй» и знаками пешеходного перехода, не игнорировать велосипедистов;

— устраивать «разгрузочные дни» без автомобиля, заранее спланировав, как добраться до работы другим способом.

Понимая, что в современных условиях полностью отказаться от автомобилей просто невозможно, главы городов и руководители различных организаций хотят напомнить общественности о проблемах, которые несет с собой автотранспорт.

ОГАИ Осиповичского РОВД

***

Напоминает об акции и Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Слишком большое количество машин – проблема не только больших городов. С одной стороны транспорт является основным «виновником» загрязнения атмосферного воздуха, а с другой — обеспечивает скорость, доступность и комфортность нашей жизни. Когда появилось первое авто — это была сенсация, миллионный автомобиль — обыденность, миллиардный — катастрофа!

Атмосферный воздух – наше общественное богатство. Беречь его чистоту – долг каждого. Увеличение количества автотранспорта ставит автомобиль на одно из первых мест среди источников загрязнения атмосферного воздуха. В выхлопных газах автомобилей содержится большое количество вредных веществ отрицательно влияющих на здоровье человека. Основными из них являются окись углерода, окислы азота и серы, различные углеводороды, альдегиды, сажа и др. По мнению ученых выхлопные газы вносят заметную долю в развитие парникового эффекта, который рано или поздно станет причиной глобального изменения климата Земли.

Выбросы транспорта в большинстве своем, скапливаются на уровне органов дыхания человека, отравляя воздух, а при оседании — попадают в почву и растения, они сопровождают нас практически повсюду – залетают к нам на кухню через форточку, преследуют в салоне автомобиля, на пешеходном переходе. А самое ужасное состоит в том, что наибольшему отравлению подвергаются именно дети – как раз на уровне их вдоха концентрируется наибольшее количество вредных веществ.

Могилевский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает жителей Могилевской области сделать дружественный шаг к сохранению природы, поддержать Международную акцию «День без автомобиля» 22 сентября 2018 года, отказаться от использования автомобилей на один день, пересев в этот день на общественный транспорт или велосипед, не забывая о том, что сегодня мы живем для того, чтобы наши дети и внуки жили лучше нас!