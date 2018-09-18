Xiaomi представила новые смартфоны Mi 8 Lite и Mi 8 Screen Fingerprint Edition. Цена - от 200 долларов

Xiaomi сегодня обновила модельный ряд флагманских смартфонов Mi 8, добавив в линейку два аппарата — Mi 8 Youth Edition и Mi 8 Screen Fingerprint Edition.

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition от стандартного Mi 8 отличается не только техническими характеристиками, но и глянцевым градиентным корпусом в золотом цвете. Впрочем, в продаже появится и модель с прозрачной «спинкой», схожей с Explorer Edition.





Второе изменение — это встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев (именно он отразился в названии модели). Остальные параметры схожи с обычным Mi 8 — диагональ экрана составляет 6,21 дюйма (Full HD+), процессор Snapdragon 845, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища — 128 ГБ, встроенного аккумулятора — 3400 мАч. Есть быстрая зарядка.





Основная камера на задней стороне аппарата сдвоенная. Разрешение обоих модулей с оптической стабилизацией — 12 Мп (диафрагма f/2.0). Кроме того, смартфон оснащается двойным GPS, как в оригинальной модели. В наличии и инфракрасная система распознавания лиц и фронтальная камера на 20 Мп.

Продажи в Китае стартуют 21 сентября по цене в 466 и 524 доллара за модификации на 6 и 8 ГБ оперативки.

Вторая новинка называется Mi 8 Youth Edition. В ней сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели корпуса. Остальные технические характеристики включают экран на 6,26 дюймов, процессор Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти.





В наличии слот для microSD, а вот инфракрасного датчика распознавания лиц, как в старших аппаратах, не предусмотрено.





Разрешение основной камеры — 12 + 5 Мп (f/1.9), фронтальной — 24,8 Мп (f/2.2). Емкость встроенного аккумулятора составляет 3350 мАч.

Начальная версия аппарата (4/64 ГБ) оценена в 204 доллара, 6/64 ГБ — 247 долларов, 6/128 ГБ — 291 доллар. Доступные цвета — черный, синий и пурпурный. Последние два — градиентные.