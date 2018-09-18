Подробности погони со стрельбой: версия ГАИ

Погоня со стрельбой началась на трассе Минск-Молодечно около 14:50 во вторник, 18 сентября.

По информации ГАИ, около деревни Лошаны Минского района сотрудники ГАИ приказали остановиться водителю автомобиля Ауди с российскими номерами.

Однако требование не было выполнено, автомобиль продолжал движение в сторону Минска. Возле Заславля машина ГАИ по техническим причинам не смогла преследовать нарушителя.

В Минске на улице Тимирязева нарушителя «принял» другой экипаж ГАИ, Ауди свернула на парковку ТЦ «Корона», но не остановилась, а промчалась по тротуару в направлении станции метро «Молодежная».

По информации ГУВД, чтобы остановить нарушителя, создававшего угрозу жизни и здоровью граждан, инспектор применил табельное оружие. В результате стрельбы никто не пострадал.

Однако водитель и в этот раз не остановился, а продолжил движение по тротуару возле ТЦ, затем выехал на улицу Кальварийскую и повернул на Жудро, где продолжил движение по встречной полосе, пишет tut.by .

На улице Жудро водитель врезался в стоящие автомобили. Здесь Audi заблокировали служебные автомобили ГАИ.

Водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси, у него есть водительское удостоверение соответствующей категории, мужчина был трезв. Причину неадекватного поведения и многочисленных нарушений ПДД пояснить не смог. По данному факту проводится проверка.