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В Барановичах на остановке парню проломили череп

19.09.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах на остановке парню проломили череп
Фото из открытых источников

Инцидент случился 14 сентября на остановке «Стадион».

Парень вместе с другом стояли на остановке, просто беседовали. В какой-то момент к ним подошел незнакомый молодой человек. Между ними возник конфликт.  

Во время ссоры 20-летний парень ударил 27-летнего молодого человека ногой в лицо. Друг потерпевшего вызвал скорую помощь и милицию. В результате молодого человека доставили в больницу  с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа, пишет БЕЛТА.

Сообщается, что правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Парень задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

 

 
 
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Парень вместе с другом стояли на остановке, просто беседовали. В какой-то момент к ним подошел незнакомый молодой человек. Между ними возник конфликт.
 
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