В Барановичах на остановке парню проломили череп

Инцидент случился 14 сентября на остановке «Стадион».

Парень вместе с другом стояли на остановке, просто беседовали. В какой-то момент к ним подошел незнакомый молодой человек. Между ними возник конфликт.

Во время ссоры 20-летний парень ударил 27-летнего молодого человека ногой в лицо. Друг потерпевшего вызвал скорую помощь и милицию. В результате молодого человека доставили в больницу с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа, пишет БЕЛТА .

Сообщается, что правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Парень задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.