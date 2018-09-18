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В Барановичах на остановке парню проломили череп
19.09.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент случился 14 сентября на остановке «Стадион».
Парень вместе с другом стояли на остановке, просто беседовали. В какой-то момент к ним подошел незнакомый молодой человек. Между ними возник конфликт.
Во время ссоры 20-летний парень ударил 27-летнего молодого человека ногой в лицо. Друг потерпевшего вызвал скорую помощь и милицию. В результате молодого человека доставили в больницу с переломом лобных костей и множественными переломами костей черепа, пишет
Сообщается, что правоохранители смогли установить личность злоумышленника. Парень задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Парень вместе с другом стояли на остановке, просто беседовали. В какой-то момент к ним подошел незнакомый молодой человек. Между ними возник конфликт.
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