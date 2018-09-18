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До родов оставалась неделя. В Верхнедвинском районе женщина потеряла ребенка после ДТП
Женщина, которой до родов оставалась неделя, попала в ДТП и потеряла ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 7 сентября, в 19.30, в Верхнедвинском районе. По информации инспекторов, 20-летняя беременная жительница агрогородка Волынцы ехала на Opel по трассе Месниково — Свиравщина — Волынцы со стороны деревни Голубово. На 13-м километре дороги, вблизи деревни Соколовщина, она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП женщина (39 неделя беременности) получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. 8 сентября у пострадавшей была зафиксирована антенатальная гибель плода.
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Вблизи деревни Соколовщина водитель не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.
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