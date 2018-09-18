До родов оставалась неделя. В Верхнедвинском районе женщина потеряла ребенка после ДТП

Женщина, которой до родов оставалась неделя, попала в ДТП и потеряла ребенка. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ Витебска

Авария произошла 7 сентября, в 19.30, в Верхнедвинском районе. По информации инспекторов, 20-летняя беременная жительница агрогородка Волынцы ехала на Opel по трассе Месниково — Свиравщина — Волынцы со стороны деревни Голубово. На 13-м километре дороги, вблизи деревни Соколовщина, она не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП женщина (39 неделя беременности) получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. 8 сентября у пострадавшей была зафиксирована антенатальная гибель плода.