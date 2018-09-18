ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биологи описали "сверхорганизм" пчел

19.09.2018 10:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ищущая новое жилище колония пчел часто прикрепляется к деревьям или иным поверхностям в виде своеобразного живого комка. Изучив поведение такой колонии, физики пришли к выводу, что каждая пчела в таком положении старается выдерживать как можно бо́льшие нагрузки, что позволяет всему рою наиболее эффективно сопротивляться механическому воздействию ветра и раскачивающихся веток. Статья об этом опубликована в журнале Nature Physics, кратко об исследовании сообщает издание «Индикатор».


Фото: Bgelo777 / wikipedia.org

Во время поисков нового жилища колония медоносных пчел Apis mellifera, как правило, селится на ветках деревьев в виде живого комка, который по форме напоминает мяч для регби. Во время неблагоприятных условий, например сильного ветра и раскачивающихся веток, отдельные особи в таком комке постоянно двигаются для того, чтобы вся конструкция эффективно сопротивлялась внешним воздействиям.

В новой работе физики из Гарвардского университета (США) решили изучить такое поведение экспериментально. Они создали подвижную платформу, в центре которой с нижней стороны была прикреплена пчелиная королева. Остальные члены роя собирались вокруг нее, формируя свисающий комок. Когда платформа двигалась вертикально, имитируя раскачивающуюся поверхность ветви дерева, насекомые начинали смещаться вверх, делая комок более плоским. В таком виде раскачивание влияло на него в наименьшей возможной степени.


Изображение: Peleg et al. / Nature Physics / indicator.ru

Авторы предположили, что пчелы ведут себя так, поскольку ощущают механическое напряжение соседних особей. Чтобы проверить эту гипотезу, физики создали компьютерную модель роя. Когда цифровые аналоги пчел двигались вдоль градиента деформации, то есть в ту сторону, где напряжение было больше, симуляция корректно воспроизводила поведение реальных насекомых. Получается, что каждая отдельная пчела стремится взять на себя как можно бо́льшую нагрузку, что в целом обеспечивает стабильность всего роя.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждая пчела старается выдерживать как можно бо́льшие нагрузки, что позволяет всему рою наиболее эффективно сопротивляться механическому воздействию.
 
Новости дня
Новости разные
 
График проведения осенних (сельскохозяйственных) ярмарок в Горках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика