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21 сентября личный приём граждан проведёт начальник управления землеустройства Витебского облисполкома
19.09.2018 — Разное | Герой працы
21 сентября 2018 года с 12.00 до 13.00 часов в малом зале заседаний Шумилинского районного исполнительного комитета (каб. 422) личный прием граждан и представителей юридических лиц проведет начальник управления землеустройства Витебского облисполкома Левенков Игорь Иванович.
Предварительная запись по телефонам 4 -55-19 – сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома, 4-10-45 – приемная райисполкома.
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21 сентября личный приём граждан проведёт начальник управления землеустройства Витебского облисполкома
21 сентября 2018 года с 12.00 до 13.00 часов в малом зале заседаний Шумилинского районного исполнительного комитета (каб. 422) личный прием граждан и представителей...
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