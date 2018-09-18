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Папа римский: сексуальность – это дар божий

19.09.2018 10:48 — Разное | KYKY  
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Папа римский Франциск во время встречи с христианами во Франции сказал, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – это благо. И речь не только о зачатии детей, пишет kp.ru. 

«Сексуальность, секс – это дар Божий, который он нам дает. И у этого дара две цели – любовь и рождение новой жизни. Это – страстная любовь, когда между мужчиной и женщиной такая любовь, это дает вечную жизнь», – сказал глава католической церкви. Он также добавил, что «это величие сексуальности. И мы должны говорить о ней. Поэтому сексуальность должна жить в этом измерении: в любви между мужчиной и женщиной на протяжении всей жизни».

Папа римский отметил, что христианам надо различать сексуальность «от бога» и ту, что «оторвана от любви», которая ведет к деградации человека: «Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь». Он также вспомнил, как встречался с пожилыми парами, которые прожили вместе по 60 лет. Понтифик назвал «настоящей сексуальностью» ту, что происходит от глубокой любви.

Консервативные католики часто упрекают папу Франциска в том, что он слишком либерален в своих взглядах на разводы и повторные браки у католических священников, и считают это серьезной угрозой для католического понимания таинства брака и семейной жизни.

 
 
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Папа римский Франциск во время встречи с христианами во Франции сказал, что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной – это благо. И речь не только о...
 
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