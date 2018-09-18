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«Я виноват в аварии, отвлекся». Дима Билан рассказал о ДТП в Москве со своим участием

19.09.2018 11:08 — Разное | СТВ  
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Новости России. Певец Дима Билан попал в ДТП в Москве.

Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. Билан опубликовал обращение к подписчикам и СМИ от первого лица «чтобы не мародерствовали на этой новости».

По информации артиста, его любимый Mercedes находился на плановом ТО. Билан взял автомобиль, который стоял у него в гараже, и направился в Москву.

На обратном пути певец на скорости въехал в Hyundai на светофоре.

Дима Билан:
Багажник был вмят нехило. Поэтому вызвал сам ДПС, пожарных, скорую. Все сделали в лучшем видео. Я договорился с водителем Hyundai полюбовно и по закону. Никто не в обиде.

О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана

По словам исполнителя, это был очень стрессовый момент.

«Я виноват в аварии, отвлекся». Дима Билан рассказал о ДТП в Москве со своим участием

Артист очень рад, что, к счастью, все у всех обошлось.

Дима Билан признал, что сам виноват в случившемся: «Я виноват в аварии, отвлекся». Певец также призвал всех водителей быть внимательнее за рулем.

В начале лета солист группы «Градусы» попал в аварию.

«Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик» (читать далее).

 
 
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Новости России. Певец Дима Билан попал в ДТП в Москве. Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. Билан опубликовал обращение к подписчикам и СМИ от...
 
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