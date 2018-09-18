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«Я виноват в аварии, отвлекся». Дима Билан рассказал о ДТП в Москве со своим участием
Новости России. Певец Дима Билан попал в ДТП в Москве.
Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. Билан опубликовал обращение к подписчикам и СМИ от первого лица «чтобы не мародерствовали на этой новости».
По информации артиста, его любимый Mercedes находился на плановом ТО. Билан взял автомобиль, который стоял у него в гараже, и направился в Москву.
На обратном пути певец на скорости въехал в Hyundai на светофоре.
Дима Билан:
По словам исполнителя, это был очень стрессовый момент.
Артист очень рад, что, к счастью, все у всех обошлось.
Дима Билан признал, что сам виноват в случившемся: «Я виноват в аварии, отвлекся». Певец также призвал всех водителей быть внимательнее за рулем.
В начале лета солист группы «Градусы» попал в аварию.
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Новости России. Певец Дима Билан попал в ДТП в Москве. Об этом сам артист рассказал на своей странице в Instagram. Билан опубликовал обращение к подписчикам и СМИ от...
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