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В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

19.09.2018 10:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

В храме отслужили божественную литургию с праздничным молебном, которую возглавил митрополит Павел. Кроме этого, на территории парка 1000-летия Бреста заложили памятную аллею. Она также будет посвящена знаковой дате. Всего рядом со строящимся храмом высадили 25 сибирских кедров.

В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

Протоиерей Евгений Лихота, настоятель храма:
Для нас, православных христиан, Афанасий игумен Брестский, преподобномученик, человек, который в годы гонений, смог найти в себе силы, и самое главное вдохновить православных жителей.

В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

Елена Максимович, житель Бреста:
Не только наше поколение, чтобы помнили и чтили память такого святого, который отдал свою жизнь за православие. И чтоб наши потомки знали. И вот эта аллея будет напоминанием молодежи.

В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии

Святой Афанасий Брестский был известным белорусским общественным и церковным деятелем. Но прославился как человек, который активно отстаивал права верующих, добивался возвращения переданных униатам православных храмов.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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