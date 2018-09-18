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В Бресте заложили аллею в знак памяти о святом Афанасии
Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храме отслужили божественную литургию с праздничным молебном, которую возглавил митрополит Павел. Кроме этого, на территории парка 1000-летия Бреста заложили памятную аллею. Она также будет посвящена знаковой дате. Всего рядом со строящимся храмом высадили 25 сибирских кедров.
Протоиерей Евгений Лихота, настоятель храма:
Елена Максимович, житель Бреста:
Святой Афанасий Брестский был известным белорусским общественным и церковным деятелем. Но прославился как человек, который активно отстаивал права верующих, добивался возвращения переданных униатам православных храмов.
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Новости Беларуси. В городе над Бугом почтили память святого Афанасия Брестского. Крестный ход объединил сотни паломников, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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