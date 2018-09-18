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В наземном транспорте Минска планируют ввести оплату банковской картой
По его словам, пока что этому препятствует то, что в столичных автобусах, троллейбусах, трамваях нет онлайн-соединений для бесконтактных платежей.
«Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере», – сказал Валерий Шкуратов, цитирует
Как сообщал Myfin.by, в июне этого года в минском метро на всех станциях внедрена оплата проезда бесконтактными
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В Минске систему оплаты банковской картой внедрят и в автобусах, троллейбусах, трамваях
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