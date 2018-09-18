В наземном транспорте Минска планируют ввести оплату банковской картой

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По его словам, пока что этому препятствует то, что в столичных автобусах, троллейбусах, трамваях нет онлайн-соединений для бесконтактных платежей.

«Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере», – сказал Валерий Шкуратов, цитирует БЕЛТА .