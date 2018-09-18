Лукашенко о белорусских лыжероллерах: Они же не катят вообще

О спортивной обуви Marko





Для обучения, для спортсменов они не нужны, это во вред. Но если это надо и кто-то будет заказывать – делайте. Если нет, тогда нам не надо такие ботинки.





О лыжных креплениях





То, что сделали эти крепления, молодцы. Только не останавливайтесь. Совершенствуйтесь и обходите эти западные компании. Сделайте лучше. Пока хорошие. Если качественные и будут держаться, как сейчас, – ничего больше не надо, отличное крепление.





О лыжах





Через год нужны такие лыжи (аналогичные Fisher), чтобы у нас остался только один сегмент – это спортивные. Спортсменам вы, наверное, пока не сделаете: это надо несколько лет вам работать. Но это ваша цель. К следующей зиме покажите «фишеровские» лыжи.





О лыжероллерах





Я надел эти лыжи и чуть не упал – они не катят вообще.





Летом это все должно быть на потоке. К следующему сезону, чтобы мы уже пользовались везде, в спортивных школах в том числе. Надо создать программу, сориентироваться, сколько надо, кому надо, и пусть закупают. Где-то мы будем помогать.













Глава КГБ и по совместительству руководитель Белорусской федерации биатлона Валерий Вакульчик доложил Лукашенко, что с тех пор лыжероллеры доработали, и сейчас Лукашенко держит в руках образец, оснащенный седьмым вариантом колес.