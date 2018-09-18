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Невероятно: "зубры" на выезде обыграли одного из главных фаворитов КХЛ!

19.09.2018 10:54 — Разное | Партизан  
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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1. На минутку, ярославцы – одни из главных фаворитов КХЛ. Прямо сейчас российская команда идет на втором месте в Западной конференции.

Как пишет Трибуна, начиналась для белорусов игра не очень. В первом периоде «Локомотив» «зубров» уничтожил, но ограничился лишь одним взятием ворот. 

А во втором периоде динамовцы положение дел улучшили. Первую шайбу забросил новичок команды Денис Казионов, который пополнил состав белорусской команды лишь позавчера.

На «Трибуне» в топе комментов под новостью о переходе Казионова преобладал негатив. Но Горди Дуайер был другого мнения: «Казионов добавит команде энергии и физической мощи». Российский журналист Алексей Шевченко тоже перспективы россиянина в Минске оценивал положительно.

Что ж, начало у Дениса получилось вполне успешным. А вскоре Патрик Уиркош броском от синей вывел «зубров» вперед, установив окончательный счет в матче.


Стоит отметить игру голкипера Михаила Карнаухова, который впервые в сезоне вышел в старте. Белорус отразил 44 из 45 бросков ярославцев и был признан лучшим игроком «Динамо» в этот вечер.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минское «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 2:1. На минутку, ярославцы – одни из главных фаворитов КХЛ. Прямо сейчас российская команда идет на втором месте в...
 
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