Трибуна , начиналась для белорусов игра не очень. В первом периоде «Локомотив» «зубров» уничтожил, но ограничился лишь одним взятием ворот. Как пишет, начиналась для белорусов игра не очень. В первом периоде «Локомотив» «зубров» уничтожил, но ограничился лишь одним взятием ворот.





А во втором периоде динамовцы положение дел улучшили. Первую шайбу забросил новичок команды Денис Казионов, который пополнил состав белорусской команды лишь позавчера.





На «Трибуне» в топе комментов под новостью о переходе Казионова преобладал негатив. Но Горди Дуайер был другого мнения: «Казионов добавит команде энергии и физической мощи». Российский журналист Алексей Шевченко тоже перспективы россиянина в Минске оценивал положительно.





Что ж, начало у Дениса получилось вполне успешным. А вскоре Патрик Уиркош броском от синей вывел «зубров» вперед, установив окончательный счет в матче.









Стоит отметить игру голкипера Михаила Карнаухова, который впервые в сезоне вышел в старте. Белорус отразил 44 из 45 бросков ярославцев и был признан лучшим игроком «Динамо» в этот вечер.