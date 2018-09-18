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Праздник хлеборобов. Беларусь готовится отметить «Дожинки»
19.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится отметить «Дожинки» – праздник хлеборобов. Фестиваль проходит ежегодно и каждый раз в новом населенном пункте. В Минском регионе столицей торжеств в этот раз станет город Мядель. Сейчас его приводят в порядок и готовят к открытию огромной сельскохозяйственной
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Фестиваль проходит ежегодно и каждый раз в новом населенном пункте.
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