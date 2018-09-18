Праздник хлеборобов. Беларусь готовится отметить «Дожинки»

Беларусь готовится отметить «Дожинки» – праздник хлеборобов. Фестиваль проходит ежегодно и каждый раз в новом населенном пункте. В Минском регионе столицей торжеств в этот раз станет город Мядель. Сейчас его приводят в порядок и готовят к открытию огромной сельскохозяйственной ярмарки , передает «МИР 24».



«Кроме официальных делегаций, мы планируем пригласить в Мядель еще две тысячи человек с регионов. Чтобы люди посмотрели, какой город красивый, на то, как мы подготовились к «Дожинкам». И чтобы люди поучаствовали в этом прекрасном мероприятии», – рассказала председатель минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая.



Уборочная компания закончена, поэтому гулять можно широко и без оглядки. Фестиваль обычно продолжается два дня. Сначала – торжественная часть: праздничное шествие и чествование передовиков. А затем – продуктовая ярмарка, угощения и концерты. В этот раз лучшим хозяйствам региона подарят тракторы . А фольклорные коллективы после выступления на главной сцене разъедутся по малым городам и селам.