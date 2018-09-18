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На Первом кондитерском форуме расскажут, как заработать в Новый год

19.09.2018 11:29 — Разное | Аргументы и факты  
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На Первом кондитерском форуме расскажут, как заработать в Новый год
Фото из открытых источников

Форум соберет домашних кондитеров и тех, кто только планирует им стать, чтобы вместе с экспертами индустрии и смежных отраслей разобраться, как накануне и во время новогодних праздников удивить клиентов, заработать и все успеть. Название у второго сезона форума говорящее «Новогодний переполох».

Медиапартнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Площадкой для встречи кондитеров со всей республики станет кинотеатр Silver Screen в ТЦ Dana Mall.

Организатором форума выступает pastila.by – магазин для кондитеров.

Первый кондитерский форум – это не просто лекции, это – бизнес-площадка и платформа для правильного старта и успешного развития в кондитерском бизнесе. Все, что участники услышат от спикеров во время мероприятия, носит прикладной характер: бери и воплощай.

Как в сезон праздников работают известные пекарни и кондитерские цехи гостиниц и ресторанов расскажет шеф-пекарь кондитерской O.D.I Смбат Тоноян, который работал в таких заведениях, как Brioche, Paul, Hilton.

На Первом кондитерском форуме расскажут, как заработать в Новый год
Фото: Фото из открытых источников

Как увеличить продажи в праздничные дни, привлечь и удержать клиентов – тема выступления сооснователя ГК «Pro Retail» Оксаны Рапацевич.

Приглашенные юристы подскажут участникам форума, как бороться с потребительским экстремизмом, что в праздничный период также нередко встречается в кондитерской сфере.

Бизнес-стратег Ольга Иваненко поможет найти пути построения своей уникальной бизнес-стратегии и определиться с позиционированием.

Как научиться делегировать, найти себе помощников и вырастить команду расскажут Татьяна Малеева и Антон Ахраменко – основатели и владельцы магазина Pastila.by, организаторы форума.

Акции и конкурсы в социальных сетях – «хайп-топливо» для вашего бизнеса к праздникам, так считает один из лучших консультантов по новым медиа и digital-стратегии, директор компании Web&Market Сергей Кузьменко. Он расскажет о росте продаж через акции и конкурсы в соцсетях, легальные активизации разных типов, приведет примеры из кондитерского бизнеса.

Известный фудфотограф Юрий Илюхин поделится с участниками форума лайфхаками съемки в домашних условиях.

Специальный гость форума - талантливый кондитер из России Мария Маграт, чьи фантастические торты поражают смелостью и необычными экспериментам. Она расскажет о своем пути к кондитерскому бизнесу, о своем бренде, поделится секретами и приемами в общении с заказчиком, ответит на все вопросы участников.

Подробнее – на http://kondiforum.by/

 
 
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