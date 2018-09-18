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Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска

19.09.2018 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска
Фото из открытых источников

В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов диметром 630 мм на участке тепловой сети тепломагистрали №49 от тепловой камеры 4908 до тепловой камеры 4908А по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере 4905 по ул. Волоха, 49. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1970 году, сообщили в Минскэнерго. 

Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска В Беларуси пока не собираются сокращать сроки отключения горячей воды

Горячую воду отключили с 8.00 19.09.2018 до 20.00 20.09.2018. Это касается:

Жилых домов по адресу

  • Бетонный проезд, 15, 19 («Строммаш»);
  • К.Либкнехта, 130 («Мапид»);
  • ул. Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;
  • ул. Карпова, 12, 16;
  • ул. Лермонтова, 45;
  • ул. Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122;

административных зданий по адресу

  • Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;
  • К.Либкнехта 128;
  • ул. Волоха, 53Б – ПНС;

учебных заведений по адресу

  • средняя школа № 80 (ул. Либкнехта, 114);
  • детский сад № 172 (ул. Лермонтова, 47);
  • детский сад № 209 (ул. Либкнехта, 120).
 
 
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Отключение воды обусловлено необходимостью проведения ремонтных работ.
 
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