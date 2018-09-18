Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска

В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов диметром 630 мм на участке тепловой сети тепломагистрали №49 от тепловой камеры 4908 до тепловой камеры 4908А по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере 4905 по ул. Волоха, 49. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1970 году, сообщили в Минскэнерго.
Горячую воду отключили с 8.00 19.09.2018 до 20.00 20.09.2018. Это касается:
Жилых домов по адресу
- Бетонный проезд, 15, 19 («Строммаш»);
- К.Либкнехта, 130 («Мапид»);
- ул. Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;
- ул. Карпова, 12, 16;
- ул. Лермонтова, 45;
- ул. Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122;
административных зданий по адресу
- Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;
- К.Либкнехта 128;
- ул. Волоха, 53Б – ПНС;
учебных заведений по адресу
- средняя школа № 80 (ул. Либкнехта, 114);
- детский сад № 172 (ул. Лермонтова, 47);
- детский сад № 209 (ул. Либкнехта, 120).