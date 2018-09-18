Горячую воду на два дня отключили в 21 доме, 2 детсадах и школе Минска

В процессе эксплуатации выявлено неудовлетворительное состояние трубопроводов диметром 630 мм на участке тепловой сети тепломагистрали №49 от тепловой камеры 4908 до тепловой камеры 4908А по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере 4905 по ул. Волоха, 49. Тепловая магистраль была введена в эксплуатацию в 1970 году, сообщили в Минскэнерго.

Горячую воду отключили с 8.00 19.09.2018 до 20.00 20.09.2018. Это касается:

Жилых домов по адресу

Бетонный проезд, 15, 19 («Строммаш»);

К.Либкнехта, 130 («Мапид»);

ул. Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;

ул. Карпова, 12, 16;

ул. Лермонтова, 45;

ул. Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118,122;

административных зданий по адресу

Бетонный проезд, 1, 6, 7, 9, 23, 33;

К.Либкнехта 128;

ул. Волоха, 53Б – ПНС;

учебных заведений по адресу