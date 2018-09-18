С Гордейчуком, но без Глеба. БАТЭ улетел в Венгрию на первый матч в Лиге Европы

БАТЭ отправился в Будапешт, где в четверг, 20 сентября, стартует в групповом раунде Лиги Европы поединком с сильнейшим клубом Венгрии минувшего сезона «Види» из Секешфехервара, сообщает официальный сайт клуба .



Капитан БАТЭ Игорь Стасевич продлил договор с клубом и готов повести команду к новым успехам. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной состав 20 футболистов:

вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;

защитники — Захар Волков, Максим Вольдько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;

нападающие — Михаил Гордейчук, Лувага Кизито, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Игра с «Види» начнется 20 сентября в 19.55. SPORT.TUT.BY проведет онлайн матча.

Напомним, что в 21-м туре чемпионата Беларуси на поле в конце игры вышел Михаил Гордейчук, который пропустил из-за травмы почти все лето. Также впервые за БАТЭ сыграл Лувага Кизито.

15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш , где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.



