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С Гордейчуком, но без Глеба. БАТЭ улетел в Венгрию на первый матч в Лиге Европы
БАТЭ отправился в Будапешт, где в четверг, 20 сентября, стартует в групповом раунде Лиги Европы поединком с сильнейшим клубом Венгрии минувшего сезона «Види» из Секешфехервара, сообщает
Тренерский штаб Алексея Баги включил в выездной состав 20 футболистов:
вратари — Антон Чичкан, Денис Щербицкий;
защитники — Захар Волков, Максим Вольдько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;
нападающие — Михаил Гордейчук, Лувага Кизито, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Игра с «Види» начнется 20 сентября в 19.55. SPORT.TUT.BY проведет онлайн матча.
Напомним, что в 21-м туре чемпионата Беларуси на поле в конце игры вышел Михаил Гордейчук, который пропустил из-за травмы почти все лето. Также впервые за БАТЭ сыграл Лувага Кизито.
15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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20 сентября в 19.55 БАТЭ сыграет против "Види" в первом матче Лиги Европы.
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