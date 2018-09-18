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Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

19.09.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Федорович Ласута встретился с трудовым коллективом ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» и в насыщенной беседе рассказал работникам предприятия не только печальные цифры статистики и основные причины возникновения пожаров и гибели людей от них, но и о мало кому известных фактах семикратного увеличения вероятности возникновения пожара в домовладении, в котором проживает курящий человек, о том, что в современном жилище опасные факторы пожара, способные убить человека, возникают уже через три минуты и много другой интересной информации.

Также Геннадия Федоровича порадовал тот факт, что из зала звучало много вопросов, и была предоставлена возможность дискуссировать на многие полезные темы. На встрече также присутствовали начальник Минского областного управления МЧС Лапанович Сергей Васильевич и начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Леонидович Лиходиевский.

Работникам предприятия была предоставлена возможность благодаря своим знаниям в области пожарной безопасности после трудного рабочего дня придти домой с приятными и полезными подарками, так, в проведенной спасателями викторине, были разыграны автономный пожарный извещатель и полезная литература с рекомендациями МЧС.

В завершении встречи все участники могли увидеть возможности подразделений МЧС, была организована площадка с демонстрацией работы аварийно-спасательного инструмента и пожарно-технического вооружения. Всем присутствующим были вручены тематические буклеты с полезными советами.

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Генерал МЧС побывал в гостях у случчан

Слуцкий РОЧС

 
 
Ссылка на источник 39
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Заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Геннадий Федорович Ласута встретился с трудовым коллективом ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов».
 
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