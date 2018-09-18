В Светлогорске саперы приехали, чтобы разминировать мину, а нашли немецкий газовый баллон

В переулке Лазо, рядом с домом №1, работники КЖУП «Светочь» наткнулись, как они посчитали, на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

«Мину» обнаружили в ходе проведения земляных работ по прокладке водопровода около 15 часов. Ошибиться было легко – предмет торчал из земли лишь частично и визуально напоминал нечто взрывоопасное.

Подобные находки в наших местах не редкость, а потому схема действий в таких ситуациях отработана. Вызвали милицию. На месте остался сотрудник РОВД, который охранял территорию от гражданских до приезда саперно-пиротехнической группы войсковой части 5527.

Прибывшие около 19 часов саперы достали «снаряд» из земли и уже тогда идентифицировали находку как кислородный баллон времен ВОВ. Также в этом месте была обнаружена пробитая пулей каска.

Специалисты прошлись по близлежащей территории с металлоискателем, однако ничего опасного не обнаружили.

Источник: www.ranak.me

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "