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В Светлогорске саперы приехали, чтобы разминировать мину, а нашли немецкий газовый баллон

19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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В Светлогорске саперы приехали, чтобы разминировать мину, а нашли немецкий газовый баллон

В переулке Лазо, рядом с домом №1, работники КЖУП «Светочь» наткнулись, как они посчитали, на боеприпас времен Великой Отечественной войны.

«Мину» обнаружили в ходе проведения земляных работ по прокладке водопровода около 15 часов. Ошибиться было легко – предмет торчал из земли лишь частично и визуально напоминал нечто взрывоопасное.

Подобные находки в наших местах не редкость, а потому схема действий в таких ситуациях отработана. Вызвали милицию. На месте  остался сотрудник РОВД, который охранял территорию от гражданских до приезда  саперно-пиротехнической группы войсковой части 5527.

Прибывшие около 19 часов саперы достали «снаряд» из земли и уже тогда идентифицировали находку как кислородный баллон времен ВОВ. Также в этом месте была обнаружена пробитая пулей каска.

Специалисты прошлись по близлежащей территории с металлоискателем, однако ничего опасного не обнаружили.

Источник: www.ranak.me

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В переулке Лазо, рядом с домом №1, работники КЖУП «Светочь» наткнулись, как они посчитали, на боеприпас времен Великой Отечественной войны. «Мину»...
 
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