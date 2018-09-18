|
В Светлогорске саперы приехали, чтобы разминировать мину, а нашли немецкий газовый баллон
19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В переулке Лазо, рядом с домом №1, работники КЖУП «Светочь» наткнулись, как они посчитали, на боеприпас времен Великой Отечественной войны.
«Мину» обнаружили в ходе проведения земляных работ по прокладке водопровода около 15 часов. Ошибиться было легко – предмет торчал из земли лишь частично и визуально напоминал нечто взрывоопасное.
Подобные находки в наших местах не редкость, а потому схема действий в таких ситуациях отработана. Вызвали милицию. На месте остался сотрудник РОВД, который охранял территорию от гражданских до приезда саперно-пиротехнической группы войсковой части 5527.
Прибывшие около 19 часов саперы достали «снаряд» из земли и уже тогда идентифицировали находку как кислородный баллон времен ВОВ. Также в этом месте была обнаружена пробитая пулей каска.
Специалисты прошлись по близлежащей территории с металлоискателем, однако ничего опасного не обнаружили.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В переулке Лазо, рядом с домом №1, работники КЖУП «Светочь» наткнулись, как они посчитали, на боеприпас времен Великой Отечественной войны. «Мину»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)