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Президенты США и Польши договорились укреплять военное сотрудничество

19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Президенты США и Польши договорились укреплять военное сотрудничество

В Белом доме президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Euronews.

Обсуждались вопросы торговли и двусторонние отношения, в частности, военное сотрудничество и проблемы безопасности.

Сообщается, что ходе дискуссии Анджей Дуда настаивал на необходимости создания в Польше новой военной базы США. Он указал, что Польша будет участвовать в строительстве базы финансово, она готова потратить не менее $2 млрд. Президент США отметил, что возможность создания базы его администрацией рассматривается.

Как пишет Deutsche Welle, Дональд Трамп договорился с Анджеем Дудой об укреплении сотрудничества оборонных ведомств и разведывательных служб обеих стран. Кроме того, в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетической безопасности.

По данным ТАСС, Дональд Трамп также заявил журналистам, что США рассматривают возможность включения Польши в свою программу безвизового въезда на территорию страны. Эта программа позволяет гражданам включенных в нее стран совершать поездки в Соединенные Штаты в туристических или деловых целях без получения визы.

Источник: БЕЛТА.

На снимке: Президент Польши Анджей Дуда (слева) и президент США Дональд Трамп (справа).

Фото AP

 

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В Белом доме президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Euronews. Обсуждались вопросы торговли и двусторонние...
 
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