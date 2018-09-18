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Теперь жлобинчане могут узнать свою очередность на жильё на официальном сайте

19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Теперь жлобинчане могут узнать свою очередность на жильё на официальном сайте

Жлобинчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут узнать свою очерёдность на официальном сайте Гомельского облисполкома – gomel-region.by.

Открыв соответствующий баннер «Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», нужно ввести запрашиваемые данные – фамилия, имя, отчество и дата рождения – и появится результат поиска.

В нём также указан и орган, осуществивший постановку на учёт и номер позиции.

Анна ШМИГИРЁВА.

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Жлобинчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут узнать свою очерёдность на официальном сайте Гомельского облисполкома – gomel-region.by. Открыв...
 
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