Теперь жлобинчане могут узнать свою очередность на жильё на официальном сайте

Жлобинчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут узнать свою очерёдность на официальном сайте Гомельского облисполкома – gomel-region.by.

Открыв соответствующий баннер «Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», нужно ввести запрашиваемые данные – фамилия, имя, отчество и дата рождения – и появится результат поиска.

В нём также указан и орган, осуществивший постановку на учёт и номер позиции.

Анна ШМИГИРЁВА.

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