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Теперь жлобинчане могут узнать свою очередность на жильё на официальном сайте
19.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Жлобинчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут узнать свою очерёдность на официальном сайте Гомельского облисполкома –
Открыв соответствующий баннер «Очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», нужно ввести запрашиваемые данные – фамилия, имя, отчество и дата рождения – и появится результат поиска.
В нём также указан и орган, осуществивший постановку на учёт и номер позиции.
Анна ШМИГИРЁВА.
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Жлобинчане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий могут узнать свою очерёдность на официальном сайте Гомельского облисполкома – gomel-region.by. Открыв...
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