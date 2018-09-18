За непропуск транспорта со спецсигналами накажут 13 гомельских водителей

Сотрудники батальона ГАИ составили административные материалы в отношении 13 автомобилистов во время учебного мероприятия "Уступи дорогу специальному транспорту", сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

В течение трех часов три патрульных автомобиля ГАИ с включенными маячками синего и красного цветов сопровождали движущиеся по дорогам областного центра автомобили МЧС и скорой. "Цель этого учебного мероприятия - проверить водителей на бдительность и соблюдение Правил дорожного движения. Участники дорожного движения должны были уступить дорогу машине специального назначения, которая сопровождала колонну", - рассказала Наталья Хололеенко.

В отношении 13 водителей, которые нарушили ПДД и не предоставили преимущества транспорту оперативного назначения, были составлены административные материалы.

"Госавтоинспекция не преследует цель наказания максимального числа нарушителей, а направляет все свои силы и средства на воспитание правопослушного участника дорожного движения. Ведь карета скорой помощи, пожарный и милицейский автомобили могут мчаться на помощь родным, друзьям и знакомым людям любого из нас, а вот насколько своевременно они приедут, зависит и от водителей на дороге в том числе. Отправляясь на вызов, когда каждая минута находится на особом счету, сотрудникам этих служб зачастую приходится сталкиваться с невнимательностью или просто наглостью автомобилистов", - отметила официальный представитель региональной ГАИ.

Все нарушители приглашены на рассмотрение административных материалов в Госавтоинспекцию. В соответствии с ч. 9 ст. 18.14 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин (1 БВ составляет Br24,5) с лишением прав на срок до 1 года или без лишения.





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