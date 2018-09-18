Запретить продажу алкоголя ночью в Быховском районе — ведется общественное обсуждение

В Быховском районе на год планируют запретить продажу алкоголя ночью. Общественное обсуждение по данному вопросу организует главное управление торговли и услуг Могоблисполкома,
Напомним, еще в конце июля представитель МАРТ сообщал, что в Беларуси, в отдельных районах, собираются ограничить продажу алкоголя, и решение об этом уже принято на уровне правительства.
В нашем регионе экспериментальным предлагают сделать
Во время опыта специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке в районе и не только. Главная цель — уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Замечания и предложения по проекту решения принимаются до 15 часов 00 минут 21 сентября на электронный адрес