Запретить продажу алкоголя ночью в Быховском районе — ведется общественное обсуждение

В Быховском районе на год планируют запретить продажу алкоголя ночью. Общественное обсуждение по данному вопросу организует главное управление торговли и услуг Могоблисполкома, сообщили в облисполкоме.

Напомним, еще в конце июля представитель МАРТ сообщал, что в Беларуси, в отдельных районах, собираются ограничить продажу алкоголя, и решение об этом уже принято на уровне правительства.

В нашем регионе экспериментальным предлагают сделать Быховский район . Здесь с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года с 23.00 до 7.00 хотят ограничить продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Исключение составят объекты общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в розлив разрешена.

Во время опыта специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке в районе и не только. Главная цель — уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.