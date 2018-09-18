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Запретить продажу алкоголя ночью в Быховском районе — ведется общественное обсуждение

19.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Запретить продажу алкоголя ночью в Быховском районе — ведется общественное обсуждениеВ Быховском районе на год планируют запретить продажу алкоголя ночью. Общественное обсуждение по данному вопросу организует главное управление торговли и услуг Могоблисполкома, сообщили в облисполкоме.

Напомним, еще в конце июля представитель МАРТ сообщал, что в Беларуси, в отдельных районах, собираются ограничить продажу алкоголя, и решение об этом уже принято на уровне правительства.

В нашем регионе экспериментальным предлагают сделать Быховский район. Здесь с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года с 23.00 до 7.00 хотят ограничить продажу пива и слабоалкогольных напитков с объемной долей этилового спирта не более 7%. Исключение составят объекты общественного питания, где розничная торговля указанными напитками в розлив разрешена.

Во время опыта специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке в районе и не только. Главная цель — уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Замечания и предложения по проекту решения принимаются до 15 часов 00 минут  21 сентября на электронный адрес mogilev@mart.gov.by или по факсу (8-0222) 25-28-37.

 
 
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В Быховском районе на год планируют запретить продажу алкоголя ночью. Общественное обсуждение по данному вопросу организует главное управление торговли и
 
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