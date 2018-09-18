Быховская ОО «Белорусский союз офицеров» заняла I место в Республиканском смотр-конкурсе

Общеизвестный факт: Быховская районная организация общественного объединения «Белорусский союз офицеров» принимает самое активное участие в общественно-политической жизни района. Несомненно, эта работа не могла остаться незамеченной даже за пределами Быховщины.











10 сентября председателю организации Виктору Прищепо позвонил председатель «БСО» Могилевской области с приглашением в Минск, в Республиканский Дом офицеров. Позже аналогичный звонок был и из Республиканского совета ветеранов «БСО».

Виктор Григорьевич заволновался.

— Может, необходимо подготовить речь?— поинтересовался военный в отставке.

Ответ был краток: «Прибыть по форме».

Прибыл. Как оказалось, пригласили на подведение итогов Республиканского смотра-конкурса среди районных организаций «БСО».

Оценили союз офицеров нашего района, как говорится, удаленно. Отметили альбомы и видеопрезентации, посвященные 57-ой МРАД, которые были просмотрены в соцсетях, и в целом работу, которая видна даже без выезда в район. И, как итог, I место. Вручили грамоту, кубок победителей и, лично Виктору Прищепо, механические наручные часы. Отсчет времени новых добрых дел пошел.

Ольга ПОЗДЫШЕВА.