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Новый Евроопт : "Закрытие"

19.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Дзержинский РОЧС направил в Экономический суд Минской области заявление об установлении приостановления деятельности субъекта хозяйствования ООО «Стимпром» в торгово-административном здании, расположенном по адресу: г. Дзержинск, ул. Фурманова, 9а

Инженерно-инспекторским составом Дзержинского РОЧС ежедневно проводятся мониторинги объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей, а также объектов строительства на территории Дзержинского района.

Так в результате мониторинга торгово-административного здания ООО «Стимпром», а также магазина «Евроопт» ООО «Евротог» (арендатор), расположенного в данном здании по адресу: г. Дзержинск, ул. Фурманова, 9а выявлено 19 фактов нарушения законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения (работникам торгового комплекса, арендаторам, посетителям), наиболее грубыми из которых являются:

  • утепление фасадов здания выполнено из пенополистрирольных плит без подтверждения класса пожарной опасности;
  • междуэтажное перекрытие между 2 и 3 этажами выполнено из древесины без подтверждения его требуемых предела огнестойкости и класса пожарной опасности;
  • покрытие здания выполнено с применением древесины и профлиста без подтверждения его требуемых предела огнестойкости и класса пожарной опасности;
  • многочисленные нарушения требований по эвакуации людей при пожаре и другие.








 
 
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Дзержинский РОЧС направил в Экономический суд Минской области заявление об установлении приостановления деятельности субъекта хозяйствования...
 
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