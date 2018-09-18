Дзержинский РОЧС направил в Экономический суд Минской области заявление об установлении приостановления деятельности субъекта хозяйствования ООО «Стимпром» в торгово-административном здании, расположенном по адресу: г. Дзержинск, ул. Фурманова, 9а

Инженерно-инспекторским составом Дзержинского РОЧС ежедневно проводятся мониторинги объектов с массовым и круглосуточным пребыванием людей, а также объектов строительства на территории Дзержинского района.

Так в результате мониторинга торгово-административного здания ООО «Стимпром», а также магазина «Евроопт» ООО «Евротог» (арендатор), расположенного в данном здании по адресу: г. Дзержинск, ул. Фурманова, 9а выявлено 19 фактов нарушения законодательства о пожарной безопасности, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения (работникам торгового комплекса, арендаторам, посетителям), наиболее грубыми из которых являются:

утепление фасадов здания выполнено из пенополистрирольных плит без подтверждения класса пожарной опасности;

междуэтажное перекрытие между 2 и 3 этажами выполнено из древесины без подтверждения его требуемых предела огнестойкости и класса пожарной опасности;

покрытие здания выполнено с применением древесины и профлиста без подтверждения его требуемых предела огнестойкости и класса пожарной опасности;

многочисленные нарушения требований по эвакуации людей при пожаре и другие.



























