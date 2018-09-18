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Начат поиск инвесторов для госпредприятий
Начата процедура поиска стратегических инвесторов для четырех госпредприятий.
Об этом сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси 19 сентября.
В НАИП отметили, что проект реализуется при поддержке Всемирного банка и финконсультантов, выбранных правительством.
Напомним, приватизации ожидают госпредприятия легкой промышленности - ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента» и два химических предприятия - ОАО «Крион» и ОАО «Лакокраска».
О том, что поиски инвесторов начнутся 19 сентября, стало
Для предприятий легпрома финансовым консультантом ранее был выбран австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химпрома – белорусское ООО "КПМГ", входящее в структуру известной аудиторской компании KPMG.
Предусматривается приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей.
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Начата процедура поиска стратегических инвесторов для четырех госпредприятий. Об этом сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси 19...
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