Начат поиск инвесторов для госпредприятий

Начата процедура поиска стратегических инвесторов для четырех госпредприятий.

Об этом сообщает Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси 19 сентября.

В НАИП отметили, что проект реализуется при поддержке Всемирного банка и финконсультантов, выбранных правительством.

Напомним, приватизации ожидают госпредприятия легкой промышленности - ОАО «8 Марта» и ОАО «Лента» и два химических предприятия - ОАО «Крион» и ОАО «Лакокраска».

О том, что поиски инвесторов начнутся 19 сентября, стало известно во торник.

Для предприятий легпрома финансовым консультантом ранее был выбран австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химпрома – белорусское ООО "КПМГ", входящее в структуру известной аудиторской компании KPMG.

Предусматривается приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей.