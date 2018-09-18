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Район Ибрагимовича. Как выглядит иммигрантский Русенгорд, где вырос великий футболист
Один из лучших футболистов современности Златан Ибрагимович забил в субботу свой пятисотый гол в карьере. Из действующих игроков он уступает только Месси и Криштиану Роналду.
Златан родился и вырос в иммигрантском районе Мальме — Русенгорде. Он сын боснийского мусульманина Шефика Ибрагимовича и хорватки Юрки Гравич. Когда Ибре было всего два года, родители развелись.
Титульное фото: MLS
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Один из лучших футболистов современности Златан Ибрагимович родился и вырос в иммигрантском районе Мальме - Русенгорде. Он сын боснийского мусульманина Шефика...
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