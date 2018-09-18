Район Ибрагимовича. Как выглядит иммигрантский Русенгорд, где вырос великий футболист

Один из лучших футболистов современности Златан Ибрагимович забил в субботу свой пятисотый гол в карьере. Из действующих игроков он уступает только Месси и Криштиану Роналду.

Златан родился и вырос в иммигрантском районе Мальме — Русенгорде. Он сын боснийского мусульманина Шефика Ибрагимовича и хорватки Юрки Гравич. Когда Ибре было всего два года, родители развелись.









Титульное фото: MLS