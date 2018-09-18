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В Могилевской области начато строительство комплекса по производству мяса индейки

19.09.2018 10:55 — Разное | Интерфакс  
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Строительство комплекса по производству и переработке мяса индейки началось в Климовичском районе (Могилевская обл.), сообщает mogilevnews.by.

"В понедельник на месте бывшей воинской части в Барсуках установлен камень, а у его основания заложена капсула, символизирующая начало строительства комплекса", - пишет издание.

Реализует проект литовская группа компаний ARVI. 

Комплекс будет представлять собой несколько десятков ферм по выращиванию и откорму индейки, мясокомбинат, состоящий из цехов убоя  и мясопереработки. Сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу.

Строительство, которое рассчитано примерно на полтора года, планируется начать уже в ближайшее время.

На предприятии в Климовичском районе  будут производить около 10 тыс. тонн птицы в живом весе в год. Инвестиции в проект составят около 48 млн евро.

Как отметил в ходе церемонии председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский, данный проект реализуется благодаря поддержке главы государства. Продукция будет продаваться как на внутренний, так и на внешний рынок.

ARVI уже построила комплекс по переработке мяса индейки в Лидском районе. Сейчас там выпускается более 150 наименований продукции.

 
 
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Строительство комплекса по производству и переработке мяса индейки началось в Климовичском районе (Могилевская обл.), сообщает mogilevnews.by. "В понедельник на месте...
 
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