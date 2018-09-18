Беларусь объявила открытый конкурс по приватизации 4 госпредприятий

Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) Беларуси объявило о начале процедуры поиска стратегических инвесторов для 4 государственных предприятий, сказано в сообщении НАИП.

НАИП реализует данный проект при поддержке Всемирного банка и финансовых консультантов, которых правительство выбрало в мае этого года.

Приватизации принадлежат два госпредприятия легкой промышленности - ОАО "8 Марта" и ОАО "Лента" и два химических предприятия - ОАО "Крион" и ОАО "Лакокраска".

Для предприятий легпрома финансовым консультантом ранее был выбран австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химпрома – белорусское ООО "КПМГ", входящее в структуру известной аудиторской компании KPMG.

Модели инвестирования предусматривают приобретение инвестором принадлежащих государству акций, покупку вновь выпущенных акций, создание совместных предприятий с мажоритарным участием инвестора или применение других широко используемых моделей, сказано в сообщении.

По данным НАИП, ОАО "Крион" – лидер на рынке промышленных и медицинских газов в Беларуси с рыночной долей более 60% и выручкой в размере около $7 млн. ОАО "Лакокраска" – ведущая компания по производству лакокрасочных материалов, занимающая долю в 27% на рынке Беларуси, с выручкой в размере около $70 млн. Предприятие также является единственным производителем фталевого ангидрида в Беларуси и одним из основных поставщиков на рынок РФ, где его рыночная доля оценивается в 16%.

ОАО "Лента" − один из крупнейших производителей текстильной галантереи, промышленных и технических текстильных аксессуаров, медицинских перевязочных материалов. ОАО "8 Марта" − один из ведущих производителей трикотажного текстиля и изделий различного ассортимента, аксессуаров и чулочно-носочных изделий.

Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов проводят финансовые консультанты при поддержке НАИП, министерства экономики, Госкомитета по имуществу, концернов "Белнефтехим" и "Беллегпром".