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36-летняя Ксения Собчак ждет второго ребенка

19.09.2018 11:49 — Разное | Tut.by  
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Слухи о второй беременности Ксении Собчак подтвердил ее официальный представитель. Он сообщил, что телеведущая приступает к съемкам нового проекта «Собчак слезам не верит» телеканала «Муз-ТВ», «будучи в положении, которое стало уже заметным для окружающих», сообщает Газета.ru cо ссылкой на информационный портал super.ru.

— Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся, — подтвердил догадки изданию представитель Собчак Кирилл Суханов.

Однако Собчак об этом публике не объявляет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя Мятная Пастель ☘️ от @ulyana_sergeenko_moscow

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 18 Сен 2018 в 3:38 PDT

В конце июня о беременности Собчак сообщила в своем инстаграме малоизвестный дизайнер Мишаня Мишина. Она рассказала, что посетила церемонию вручения наград журнала FB, отметив, что там же присутствовала Ксения Собчак. Про телеведущую и главного редактора модного журнала L’Officiel Мишаня рассказала только то, что она «такая милая была». Однако в комментарии на вопрос о беременности Собчак дизайнер ответила «да».

Отметим, что Мишаня Мишина — жена рэпера Дино MC47, — смело подтвердившая догадки посторонних людей, не входит в круг ближайших знакомых Ксении Собчак. Официальный представитель телеведущей тогда информацию о ее беременности не подтвердил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера на премии журнала @fb_journal Вручала премию самый стильный человек) Получил Влад Лисовец А Ксения Собчак такая милая была, меня не закошмарила)) Хотя другим слегка досталось в шутку

 
 
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Официальный представитель Собчак сообщил, что телеведущая находится в положении, которое стало заметным для окружающих.
 
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