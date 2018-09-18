36-летняя Ксения Собчак ждет второго ребенка

Слухи о второй беременности Ксении Собчак подтвердил ее официальный представитель. Он сообщил, что телеведущая приступает к съемкам нового проекта «Собчак слезам не верит» телеканала «Муз-ТВ», «будучи в положении, которое стало уже заметным для окружающих», сообщает Газета.ru cо ссылкой на информационный портал super.ru .

— Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся, — подтвердил догадки изданию представитель Собчак Кирилл Суханов.

Однако Собчак об этом публике не объявляет.

В конце июня о беременности Собчак сообщила в своем инстаграме малоизвестный дизайнер Мишаня Мишина. Она рассказала, что посетила церемонию вручения наград журнала FB, отметив, что там же присутствовала Ксения Собчак. Про телеведущую и главного редактора модного журнала L’Officiel Мишаня рассказала только то, что она «такая милая была». Однако в комментарии на вопрос о беременности Собчак дизайнер ответила «да».

Отметим, что Мишаня Мишина — жена рэпера Дино MC47, — смело подтвердившая догадки посторонних людей, не входит в круг ближайших знакомых Ксении Собчак. Официальный представитель телеведущей тогда информацию о ее беременности не подтвердил.