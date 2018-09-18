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Беларусь поставит в Судан 17 зернохранилищ на сумму в 60 миллионов евро

19.09.2018 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь поставит в Судан 17 зернохранилищ на сумму в 60 миллионов евро

Соответствующие контракты подписаны ОАО "Лидсельмаш", ООО "Сельэнергопром" с сельскохозяйственным банком Судана Agricultural Bank of Sudan, сообщил пресс-секретарь Министерства промышленности Владимир Подоляк.

"Лидсельмаш" заключил контракт на поставку восьми зернохранилищ вместимостью по 50 тысяч тонн и четырех – по 25 тысяч тонн общей стоимостью 32,4 млн евро. "Сельэнергопром" подписал документы на поставку пяти зернохранилищ по 100 тысяч тонн на сумму 27,45 млн евро. На деловой встрече замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Корчик отметил, что подписание этих контрактов – большой шаг в развитии двустороннего сотрудничества. Он также добавил, что предприятия Минпрома готовы поставлять не только сельскохозяйственную, но и карьерную, грузовую, пассажирскую, дорожно-строительную и другую технику для участия в крупных инфраструктурных и сельскохозяйственных проектах в Судане, пишет БЕЛТА.

Предприятия Минпрома Беларуси в январе-июле 2018 года увеличили экспорт в Судан более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди основных поставщиков открытые акционерные общества "БМЗ", "МТЗ", "БЕЛАЗ", "БелОМО", "Гомсельмаш", "Бобруйскагромаш".

 
 
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Соответствующие контракты подписаны ОАО "Лидсельмаш", ООО "Сельэнергопром" с сельскохозяйственным банком Судана Agricultural Bank of Sudan, сообщил пресс-секретарь...
 
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