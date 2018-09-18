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Один из выходов из метро на Немиге закроют до 1 октября
Выход из метро «Немига» к Собору сошествия Святого Духа закроют на ремонт 19 сентября.
Об этом сообщили в Минском метрополитене, отметив, что пассажиры могут пользоваться выходом в сторону путепровода улицы Ленина – проспект Победителей станции «Немига».
Работы по ремонту будут вестись до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.
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Выход из метро «Немига» к Собору сошествия Святого Духа закроют на ремонт 19 сентября.
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