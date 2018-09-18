Один из выходов из метро на Немиге закроют до 1 октября

Выход из метро «Немига» к Собору сошествия Святого Духа закроют на ремонт 19 сентября.

Об этом сообщили в Минском метрополитене, отметив, что пассажиры могут пользоваться выходом в сторону путепровода улицы Ленина – проспект Победителей станции «Немига».

Работы по ремонту будут вестись до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.