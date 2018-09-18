"Умный" дверной звонок принял хозяина за Бэтмена и не пустил в дом

Американский разработчик с ником B.J. May столкнулся с забавным сбоем в работе «умного» дверного замка Nest Hello. Система не пустила хозяина в дом, потому что узнала в нем Бэтмена, пишет Mashable.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn’t recognize. Today it didn’t recognize me, so I went into the app to investigate and… pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn — B.J. May (@bjmay) 17 сентября 2018 г.

Замок автоматически запирает входную дверь, когда распознает незнакомцев. B.J. May был в майке с изображением Бэтмена. Устройство не признало в нем хозяина и отказалось его пускать.

Чтобы попасть в дом, разработчику пришлось ввести пин-код. Кроме того, открыть дверь можно было и через приложение на смартфоне.

Разработчик также заметил, что вряд ли бы оказался в подобной ситуации с обычными ключами. Однако у «умной» системы есть и плюсы: к примеру, он может дистанционно разрешать своим детям входить или выходить из дома.