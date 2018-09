"Умный" дверной звонок принял хозяина за Бэтмена и не пустил в дом

Американский разработчик с ником B.J. May столкнулся с забавным сбоем в работе «умного» дверного замка Nest Hello. Система не пустила хозяина в дом, потому что узнала в нем Бэтмена, пишет Mashable.

My @nest doorbell automatically locks the front door when it sees a face it doesn’t recognize. Today it didn’t recognize me, so I went into the app to investigate and… pic.twitter.com/qcgE4Ii1pn