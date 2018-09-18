В Барановичах на остановке мужчине проломили череп

Множественные травмы и переломы костей черепа диагностировали 27-летнему мужчине, доставленному в больницу 14 сентября после 22:00 в Барановичах.

Инцидент произошел на остановке «Стадион», к двум парням подошел неизвестный, между молодыми людьми завязалась ссора, в результате которой незнакомец напал на одного из парней.

«В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 20-летний житель города ударил 27-летнего мужчину ногой в лицо, причинив ему телесные повреждения, в том числе тяжкие», – сообщила официальный представитель Барановичского ГОВД Анастасия Гурская.

У мужчины были диагностирован перелом лобных костей и множественные переломы костей черепа. Медики сообщили о произошедшем в милицию.

Правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого.