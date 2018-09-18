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Предупреждение возникновения пожаров

19.09.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Предупреждение возникновения пожаров

– Основная цель визитов работников РОЧС в трудовые коллективы – предупреждение возникновения пожаров и гибели на них людей, – рассказывает начальник инспекции надзора и профилактики Кобринского РОЧС Олег Ващук. – Зачастую выясняется, что пострадавшие на пожаре пренебрегли элементарными правилами безопасности, и это привело к серьезным последствиям. Поэтому напомнить правила безопасности работающим на производстве людям лишним не будет.

Рассказать о том, к чему приводит беспечность с огнем, спасатели приехали в цех по переработке древесины ГОЛХУ «Кобринский опытный лесхоз» в аг. Дивин.

В цехе к вопросам безопасности относятся серьезно: на производстве в полном порядке находятся противопожарные щиты, огнетушители, автоматическая система пожаротушения, которая максимально быстро реагирует на возгорание.

Инструктажи по технике безопасности проводятся регулярно. Нарушения на рабочем месте не допускаются.

В ходе беседы с рабочими Олег Ващук упомянул трагический случай, произошедший в деревне Евсимовичи. Там во время пожара в одном из домовладений погиб человек. Причины возгорания устанавливаются, однако спасатели уверены, что всегда  нужно придерживаться правил пожарной  безопасности, чтобы не допустить трагедии.

В конце встречи присутствующие смогли задать спасателям интересующие вопросы.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: Олег Ващук рассказывает рабочими о правилах пользования огнетушителем.

 
 
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Предупреждение возникновения пожаров
 
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