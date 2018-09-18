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Названа реальная емкость аккумуляторов новых iPhone

19.09.2018 12:14 — Разное | Tut.by  
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21 сентября начнутся продажи iPhone Xs и Xs Max. За пару дней до этого в Сети появились не только первые обзоры новинок, но и ранее не известные технические характеристики. Ресурс PhoneArena раскрыл реальные емкости аккумуляторов аппаратов.


Источник: tomsguide

Настоящие емкости аккумуляторов стали известны после сертификации смартфонов в Китае. Сама Apple обычно не указывает эти данные на сайте. Старший iPhone Xs Max получил батарею на 3174 мАч, iPhone Xs — на 2658 мАч, а iPhone Xr — на 2942 мАч.

Журналисты издания отмечают, что в iPhone Xs Max установлен самый емкий аккумулятор среди всех смартфонов производителя. При этом iPhone Xr, по обещаниям Apple, проработает еще больше.

Интересно, что батарея iPhone Xs в сравнении с прошлогодним iPhone X стала меньше. В последнем использовался аккумулятор на 2716 мАч.

Емкость аккумуляторов не всегда напрямую говорит о времени автономной работы. Также важна оптимизация ПО, эффективное управление питанием внутренних компонентов аппаратов и разрешение экрана.

Напомним: iPhone Xs и Xs Max — улучшенные версии прошлогоднего iPhone X. Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.

Третья новинка — iPhone Xr. Это немного упрощенный смартфон с IPS-дисплеем на 6,1 дюйма, который лишили технологии 3D Touch (измеряет силу нажатия на панель). В аппарате также используется одинарная основная камера, зато процессор — Apple A12 Bionic. Его продажи начнутся 26 октября.

 
 
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Продажи iPhone Xs и Xs Max стартуют 21 сентября.
 
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