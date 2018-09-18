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"Рок за жизнь": популярные музыканты сыграют традиционный концерт против смертной казни
Ежегодный фестиваль
Всемирный день борьбы против смертной казни отмечается 10 октября. Он основан Всемирной коалицией против смертной казни — объединением профсоюзов, местных и региональных органов власти, юридических ассоциаций, а также правозащитных организаций с целью повсеместного запрета на этот вид высшей меры наказания.
Фестиваль «Рок за жизнь» ежегодно привлекает все больше внимания молодежи. В предыдущие годы он также проходил в клубе Re: Public, своим участием идею отмены смертной казни поддержали «Дай Дорогу!», Akute, Re1ikt, :B:N: и другие группы. Кроме Минска, в прошлом году музыканты сыграли аналогичный концерт в Бресте. А в этом году впервые «Рок за жизнь» пройдет в Витебске. Фестиваль состоится в самом миролюбивом месте города, «Битлз-клубе», 5 октября с участием Nizkiz, «Разбітага сэрца пацана», Re1ikt и Teleport.
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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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Фестиваль состоится в Минске уже в третий раз. В этом году на нем выступят Nizkiz, "Петля Пристрастия", "Мутнаевока", SnopSnoŭ и Teleport.
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