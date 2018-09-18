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"Рок за жизнь": популярные музыканты сыграют традиционный концерт против смертной казни

19.09.2018 12:11 — Разное | Tut.by  
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Ежегодный фестиваль «Рок за жизнь», приуроченный ко Всемирному дню борьбы против смертной казни, пройдет в этом году уже в третий раз. Чтобы поддержать введение моратория на высшую меру в Беларуси, группы Nizkiz, «Петля Пристрастия», «Мутнаевока», а также победители конкурса фестиваля «Басовище» двух последних лет — SnopSnoŭ и Teleport, сыграют 7 октября в минском клубе Re: Public.


Всемирный день борьбы против смертной казни отмечается 10 октября. Он основан Всемирной коалицией против смертной казни — объединением профсоюзов, местных и региональных органов власти, юридических ассоциаций, а также правозащитных организаций с целью повсеместного запрета на этот вид высшей меры наказания.

Фестиваль «Рок за жизнь» ежегодно привлекает все больше внимания молодежи. В предыдущие годы он также проходил в клубе Re: Public, своим участием идею отмены смертной казни поддержали «Дай Дорогу!», Akute, Re1ikt, :B:N: и другие группы. Кроме Минска, в прошлом году музыканты сыграли аналогичный концерт в Бресте. А в этом году впервые «Рок за жизнь» пройдет в Витебске. Фестиваль состоится в самом миролюбивом месте города, «Битлз-клубе», 5 октября с участием Nizkiz, «Разбітага сэрца пацана», Re1ikt и Teleport.

Где: клуб Re: Public (Минск, ул. Притыцкого, 62).

Когда: 7 октября 2018 года, двери: 17.30, начало: 18.00.

Цена: 10 рублей — танцпол, 15 рублей — место за столиком.

Купить билет

Все концерты в Минске и регионах

***

Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Фестиваль состоится в Минске уже в третий раз. В этом году на нем выступят Nizkiz, "Петля Пристрастия", "Мутнаевока", SnopSnoŭ и Teleport.
 
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