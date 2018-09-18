Светлана Немоляева: женщины со временем не сильно изменились

Сам он возьмётся за постановку «Обломова» И. Гончарова, режиссёр Л. Хейфец — за чеховский «Вишнёвый сад», а молодой режиссёр Н. Кобелев поставит «Московский хор» Л. Петрушевской. «АиФ» поговорил с одной из самых любимых актрис театра — Светланой Немоляевой, разузнав её планы на будущее.

Чем душа согреется

Валентина Оберемко, «АиФ»: — Светлана Владимировна, в Театре им. Маяковского — новый сезон. Что вы от него ждёте? В театре намечается ремонт, труппе нужно будет как-то с ним сосуществовать.

Светлана Немоляева: — Ремонт, как мы только что узнали, откладывается на два года, так что сезон открылся в старом здании. В этом году у меня премьер нет. Но не могу сказать, чтобы я по этому поводу печалилась: в прошлом году к моему юбилею выпустили премьеру — «Бешеные деньги» по А. Островскому. Я очень люблю этот спектакль ещё и за удовольствие играть на сцене со своей внучкой, Полиной Лазаревой. Мне с родными хорошо везде — и дома, и на работе.

— Как вам кажется, что сегодня ждёт зритель от театра?

— Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, зритель очень хочет видеть то, что согревает душу, — человеческие отношения, обычные жизненные ситуации. Я замечаю: спектакль классический, реалистический очень манит публику. На «Талантах и поклонниках», «Бешеных деньгах» всегда полный зал. Потому что это Островский, классика, которая вечна, в отличие от сиюминутных модных тем.

— Сегодня считается правильным работать на одном месте не более 3-5 лет, менять сферы деятельности. На ваш взгляд, это правильно? Вы всю жизнь отдали Театру Маяковского. Сейчас, оглядываясь назад, не жалеете?

— У каждого свой характер и свой путь. Я очень привыкаю к месту. И к театру этому привыкла, для меня страшно даже подумать о том, чтобы поменять его. Я же попала в Театр им. Маяковского, как только закончила театральный институт. Выйдя на одну сцену с именитыми актёрами, поверить не могла. Хотелось ущипнуть себя, чтобы понять, наяву это или во сне. Это счастье длиною в жизнь, несмотря на все перипетии. Да, актёрская жизнь простой не бывает. Конечно, у меня, как и у многих, есть обиды, разочарования, беды, страдания, но всё это идёт вместе с победами.



Светлана Немоляева в Московском театре имени Владимира Маяковского. 1960 г. Фото: РИА Новости / Д. Плотников

«Не обижайте их!»

— Ваша героиня Оля Рыжова в «Служебном романе» очень трепетная, любящая, жертвенная. В советское время таких было много. Сегодня, когда женщинам советуют быть независимыми, менять мужчин, если в тех, кто рядом, что-то не устраивает, сложно представить такую тургеневскую барышню.

— Таких женщин действительно было очень много. После выхода на экраны фильма я получала тысячи писем, в основном от женщин. И во всех — примерно одни и те же мысли: «Как вы угадали мою судьбу»; «Вы подглядели мою жизнь»; «У меня такая же история». Рязанов потрясающе снял личную жизнь советских женщин, выразив её через Оленьку Рыжову.



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Я по своему опыту могу сказать: женщины не сильно изменились. Сколько я сыграла биографий и произнесла чужих слов со сцены! Все они похожи — своими чувствами, страданиями. Человеческая суть не меняется. Конечно, что-то трансформировалось в нашем сознании, но, мне кажется, как существовали, так и существуют в России женщины ранимые и зависимые, которые не умеют постоять за себя, беспомощные во многом. Они очень нуждаются в сочувствии, в опоре по жизни. Не обижайте их!

— А вы беспомощная или независимая?

— В чём-то я очень завишу от точки зрения, от мнения какого-то человека, от желания мне помочь или меня оттолкнуть. Но в чём-то могу проявить и самостоятельность. Я когда-то в детстве прочла замечательное выражение: «Мы намного лучше, чем думают о нас другие, и мы намного хуже, чем думаем о себе сами». Мы думаем о себе одно, а впечатление у людей другое. Поэтому мне сложно определить степень своей беспомощности и независимости.

— Вы постоянны не только в театре, но и в семейной жизни. Часто говорят, что брак — это тяжёлый труд. Что в браке из этого труда для вас было тяжелее всего?

— Не могу согласиться, что брак — это тяжёлый труд. Мой Саша (актёр Александр Лазарев. — Ред.) всегда очень правильно говорил, и я с ним на 100% согласна: труд этот заключается в том, чтобы слышать в семейной жизни не только себя, видеть не только свои желания и диктовать только свою волю, а слышать другого человека, который идёт рядом с тобой. Почему люди часто ссорятся? Потому что двигают свою волю, а другую сторону не хотят понять. Идите навстречу, тогда отношения будут долгими, как у нас с Сашей. Ты не только для себя живёшь. Наверно, секрет того, что мы с Сашей так долго прожили вместе, заключался именно в том, что мы старались друг друга услышать. Это непросто, но мы старались. У нас такие характеры, что мы не могли надолго поссориться. Оба актёры, оба вспыльчивые натуры, темпераментные, не похожие друг на друга. У нас часто были разные стычки. Но мы умели сразу мириться, глушили конфликт, пока он не разгорелся.



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— Вы всегда восхитительно выглядите, никогда не поправлялись, не меняли имидж, не переделывали лицо. Как вам это удаётся?

— Это я так хорошо выгляжу потому, что никогда не позволяю себе появиться на людях в плохом виде (смеётся). Как бы я ни устала, как бы плохо себя ни чувствовала, как бы ни была занята, я всё равно стараюсь выглядеть достойно, потому что понимаю: со мной захотят сфотографироваться, поговорить. Это дань уважения к зрителям. И на сцене никогда не позволю себе понизить планку. За час до начала спектакля я уже на гриме, должна быть одета, причёсана. В общем, всегда в форме.

А вообще в жизни я обожаю быть никакой. Потому что ужасно устаю и от грима, и от одежды. Даже от необходимости хорошо выглядеть. Поэтому моё самое любимое состояние — выглядеть никак (улыбается). Ходить ненакрашенной, в простой одежде, которая тебя не стесняет. Расслабиться и не оглядываться ни на кого — это такое счастье для актрисы, честно вам признаюсь.