BMW X5 сбил на пешеходном переходе двух людей

В Минске водитель на BMW X5 сбил двух людей на пешеходном переходе, пишет TUT.by. Инцидент снял видеорегистратор в другой машине. После ДТП мужчина сразу вышел из автомобиля, вызвал скорую и ГАИ. Надеемся, пешеходный переход не закроют, как это было возле ТЦ «Замок».

Авария произошла сегодня утром, 19 сентября, на улице Голодеда. Водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Ташкентской и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов. После ДТП он сразу же вышел помочь пострадавшим, вызвал ГАИ и скорую. Возможно водитель не заметил людей из-за солнца, которое светило прямо в лицо.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.

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