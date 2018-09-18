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BMW X5 сбил на пешеходном переходе двух людей
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В Минске водитель на BMW X5 сбил двух людей на пешеходном переходе,
Авария произошла сегодня утром, 19 сентября, на улице Голодеда. Водитель BMW X5 ехал со стороны улицы Ташкентской и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов. После ДТП он сразу же вышел помочь пострадавшим, вызвал ГАИ и скорую. Возможно водитель не заметил людей из-за солнца, которое светило прямо в лицо.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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