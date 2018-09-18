Пожилые люди 1 октября смогут задать вопросы о социальной поддержке





1 октября в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню пожилых людей, комитет по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома проведет «прямую телефонную линию».

Так, с 9.00 до 10.00 по тел. 8 (0232) 75-61-64 на вопросы о социальной поддержке ветеранов, пенсионеров, инвалидов и других категорий населения ответит заместитель председателя комитета Александр Владимирович Ляшенко. С 10.00 до 11.00 по вопросам реализации государственной политики по организации пенсионного обеспечения населения можно обратиться по тел. 8 (0232) 75-70-29 к заместителю председателя комитета Татьяне Николаевне Кулеш.

С 11.00 до 12.00 по тел. 8 (0232) 75-44-39 работу «прямой линии» продолжит начальник управления социальной поддержки населения Галина Владимировна Мороз – вопросы социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, а с 12.00 до 13.00 по тел. 8 (0232) 75-68-20 вас выслушает начальник управления пенсионного обеспечения Лариса Андреевна Филипцова по вопросам правильности применения пенсионного законодательства.