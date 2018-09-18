Горячую воду отключили в 21 жилом доме и 2 детсадах и школе Минска

Отключение воды произвели из-за неудовлетворительного состояния трубопроводов тепловой магистрали, работающей с 1970 года.

Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Там отметили, что тепловая сеть тепломагистрали № 49 по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере по улице Волоха, 49 работают неудовлетворительно и нуждаются в ремонте.

Горячую воду отключили в 8.00 во вторник до 20.00 20 сентября в жилых домах по: