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Горячую воду отключили в 21 жилом доме и 2 детсадах и школе Минска

19.09.2018 12:36 — Разное | БДГ  
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Отключение воды произвели из-за неудовлетворительного состояния трубопроводов тепловой магистрали, работающей с 1970 года.

Об этом сообщили в «Минскэнерго».

Там отметили, что тепловая сеть тепломагистрали № 49 по Бетонному проезду, 6 и компенсатора в тепловой камере по улице Волоха, 49 работают неудовлетворительно и нуждаются в ремонте.

Горячую воду отключили в 8.00 во вторник до 20.00 20 сентября в жилых домах по:

  • Бетонному проезду, 15, 19; у
  • улице Либкнехта, 130; у
  • улице Волоха, 43/49, 45, 47, 49, 51, 53, 53а, 55, 57, 59;
  • улице Карпова, 12, 16;
  • улице Лермонтова, 45;
  • улице Либкнехта, 110/43, 112, 116, 118, 122;
  • административных зданиях по Бетонному проезду, 1, 6, 7, 9, 23, 33;
  • улице Либкнехта, 128;
  • улице Волоха, 53Б;
  • средней школе № 80 (по улице Либкнехта, 114);
  • детских садах № 172 (по улице Лермонтова, 47) и № 209 (по улице Либкнехта, 120).
 
 
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Отключение воды произвели из-за неудовлетворительного состояния трубопроводов тепловой магистрали, работающей с 1970 года. Об этом сообщили в «Минскэнерго».
 
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