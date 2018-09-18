ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенная атака на подстанции 220 кВ «Осиповичи» (видео)

19.09.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Пожарно-тактические учения для работников РОЧС — одно из тех мероприятий плана боевой подготовки, которому уделяют наибольшее внимание: когда та или иная ситуация уже отработана на практике, то в случае реального ЧП справиться будет проще.

Пенная атака на подстанции 220 кВ «Осиповичи» (видео)

Одним из объектов, где найстрожайше соблюдаются правила пожарной безопасности, считается подстанция 220 кВ «Осиповичи». Два занимающих значительную территорию трансформатора с уймой монотонно гудящих проводов обеспечивают электроэнергией большую часть города. А напряжение здесь в тысячу раз превышает домашнее! В каждом трансформаторе — чуть менее 60 тонн масла. Можете представить масштаб бедствия, если вдруг случится пожар?

Спасатели и энергетики регулярно отрабатывают систему взаимодействия в случае чрезвычайной ситуации на подстанции. В начале сентября пожарные ПАСЧ-1 выехали на условное загорание масла в одном из трансформаторов ПС-220 кВ «Осиповичи». В тушении пожаров в электроустановках всегда масса нюансов: обесточить, заземлить, получить допуски и разрешения, воспользоваться электрозащитными средствами и спецснаряжением… И только после этого — пенная атака, ни в коем случае не вода. Действуя по специальной инструкции министерств энергетики и по чрезвычайным ситуациям, все задействованные в учении работники четко и слаженно справились с условным возгоранием.

Главное, чтобы им не пришлось применять полученные знания в реальных условиях…

Фото и видео — архивы РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожарно-тактические учения для работников РОЧС — одно из тех мероприятий плана боевой подготовки, которому уделяют наибольшее внимание: когда та или иная...
 
Новости дня
Новости разные
 
На осенних ярмарках в Минске цены на овощи обещают на 10-20% ниже магазинных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика