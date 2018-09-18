Пенная атака на подстанции 220 кВ «Осиповичи» (видео)

Пожарно-тактические учения для работников РОЧС — одно из тех мероприятий плана боевой подготовки, которому уделяют наибольшее внимание: когда та или иная ситуация уже отработана на практике, то в случае реального ЧП справиться будет проще.





Одним из объектов, где найстрожайше соблюдаются правила пожарной безопасности, считается подстанция 220 кВ «Осиповичи». Два занимающих значительную территорию трансформатора с уймой монотонно гудящих проводов обеспечивают электроэнергией большую часть города. А напряжение здесь в тысячу раз превышает домашнее! В каждом трансформаторе — чуть менее 60 тонн масла. Можете представить масштаб бедствия, если вдруг случится пожар?

Спасатели и энергетики регулярно отрабатывают систему взаимодействия в случае чрезвычайной ситуации на подстанции. В начале сентября пожарные ПАСЧ-1 выехали на условное загорание масла в одном из трансформаторов ПС-220 кВ «Осиповичи». В тушении пожаров в электроустановках всегда масса нюансов: обесточить, заземлить, получить допуски и разрешения, воспользоваться электрозащитными средствами и спецснаряжением… И только после этого — пенная атака, ни в коем случае не вода. Действуя по специальной инструкции министерств энергетики и по чрезвычайным ситуациям, все задействованные в учении работники четко и слаженно справились с условным возгоранием.

Главное, чтобы им не пришлось применять полученные знания в реальных условиях…

Фото и видео — архивы РОЧС.