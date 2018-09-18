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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
Белорусская теннисистка Вера Лапко (№66 рейтинга WTA) вышла в 3-й круг турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.
В матче 2-го раунда Вера Лапко в двух сетах выиграла у Дениз Хазанюк (№ 228 WTA) из Израиля - 6:2, 7:5. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.
Напомним, что в стартовой встрече Вера Лапко взяла верх над Ваней Кинг (№ 428 WTA) из США — 6:2, 6:1.
В четвертьфинале соперницей Веры Лапко будет победительница матча между Андреей Петкович (№ 85 WTA) из Германии и китаянкой Яфан Вон (№ 76 WTA).
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№66 рейтинга WTA) вышла в 3-й круг турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.
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