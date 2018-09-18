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Вера Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу

19.09.2018 12:57 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№66 рейтинга WTA) вышла в 3-й круг турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.


Вера Лапко. Фото: tennis.by

В матче 2-го раунда Вера Лапко в двух сетах выиграла у Дениз Хазанюк (№ 228 WTA) из Израиля - 6:2, 7:5. Поединок продолжался 1 час 31 минуту.

Напомним, что в стартовой встрече Вера Лапко взяла верх над Ваней Кинг (№ 428 WTA) из США — 6:2, 6:1.

В четвертьфинале соперницей Веры Лапко будет победительница матча между Андреей Петкович (№ 85 WTA) из Германии и китаянкой Яфан Вон (№ 76 WTA).

 
 
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Белорусская теннисистка Вера Лапко (№66 рейтинга WTA) вышла в 3-й круг турнира в китайском Гуанчжоу с призовым фондом 226 750 долларов.
 
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